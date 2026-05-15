Regina maori Te Arikinui din Noua Zeelandă, primită la Londra de Regele Charles. Imagini fabuloase cu regina maori | FOTO

Regina maori a Noii Zeelande, Te Arikinui Kuini Nga Wai hono i te po, s-a întâlnit vineri cu Regele Charles la Palatul Buckingham, scrie BBC . Întâlnirea cu monarhul britanic a fost prima a lui Te Arikinui de când a devenit regină în 2024, în urma morții tatălui său, Kingingi Tuheitia.

Vizita marchează o relație de aproape 200 de ani între popoarele indigene din Noua Zeelandă și Coroana britanică, oficializată în Tratatul de la Waitangi, unul dintre documentele fondatoare ale Noii Zeelande.

Un purtător de cuvânt al reginei maori a spus că cei doi au vorbit despre moartea fostului rege într-o discuție „emoționantă”, precum și despre consolidarea relației lor.

La începutul acestei săptămâni, regina maori a fost, de asemenea, întâmpinată de Prințul William la Castelul Windsor. Într-o postare pe Instagram, Prințul William a prezentat vizita, spunând: „A fost o plăcere să mă întâlnesc cu Regina”.

O declarație publicată după întâlnire de către monarhul britanic, acesta a spus că regina maori a discutat o serie de subiecte globale cu Prințul William:

„Te Arikinui și-a afirmat credința în puterea cunoștințelor indigene și a administrării intergeneraționale pentru a ajuta la rezolvarea provocărilor de mediu și sociale ale lumii”.

Te Arikinui are 29 de ani și a fost încoronată în 2024, după moartea tatălui ei - devenind doar a doua regină maori, prima fiind bunica ei, Te Arikinui Dame Te Atairangikaahu.

Monarhia maori datează din secolul al XIX-lea, când diferite triburi maori au decis să creeze o figură unificatoare similară cu cea a unui monarh european pentru a încerca să prevină pierderea pe scară largă de teritorii în fața colonizatorilor britanici din Noua Zeelandă și pentru a păstra cultura maori. Rolul monarhiei maori este în mare parte ceremonial.