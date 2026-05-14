Fost judecător CSM: Sesizarea CCR cu privire la programul SAFE nu este valabilă. Renate Weber nu mai este Avocatul Poporului

Președintele Senatului va sesiza CCR cu privire la un posibil conflict constituțional între Guvern și Parlament, cu privire la OUG 38/2026. În paralel, fostul membru CSM Cristi Dănileț spune că sesizarea Avocatului Poporului nu este, de fapt, valabilă. 

Cristian Anton

Biroul permanent al Senatului l-a mandatat pe preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, să sesizeze Curtea Constituţională cu privire la existenţa unui posibil conflict juridic de natură constituţională între Parlamentul României şi Guvern cu privire la procedura de adoptare OUG 38/2026, care vizează inclusiv Programul SAFE de înzestrare a armatei.

Comisia pentru constituţionalitate a Senatului a constatat, marţi, existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Parlament şi Guvern în privinţa OUG 38/2026. Punctul de vedere al Comisiei a fost transmis Biroului permanent.

"În şedinţa Biroului permanent din 13 mai 2026 s-a hotărât mandatarea preşedintelui Senatului în vederea sesizării Curţii Constituţionale cu privire la existenţa unui posibil conflict juridic de natură Constituţională între Parlamentul României şi Guvern cu privire la procedura de adoptare a proiectului de lege privind aprobarea OUG 38/ 2026 pentru modificarea şi completarea unor acte normative", se arată în documentul transmis, joi, de Biroul permanent preşedintelui Comisiei de constituţionalitate, Nadia-Cosmina Cerva.

Potrivit documentului citat, Biroul permanent şi-a însuşit punctul de vedere al Comisiei de constituţionalitate.

AUR a sesizat luni, iar Avocatul Poporului a atacat marți la Curtea Constituțională OUG nr.38/2026, adoptată de Guvernul Bolojan după ce a fost demis prin moțiune de cenzură.

Interimatul de 2 ani al Renatei Weber, prelungit pe termen nedeterminat de PSD și AUR

Renate Weber, care ocupă funcția de Avocatul Poporului ca interimar de mai bine de doi ani, a fost reconfirmată la conducerea instituției ultima dată în martie 2026, când AUR, din opoziție, și PSD, de la putere, s-au aliat pentru a amâna în Parlament o nouă numire. Abia peste o lună, relația dintre PSD și AUR avea să fie oficializată pentru dărâmarea guvernului, a cărei ultimă OUG e atacată acum la CCR.

Fostul judecător Cristi Dănileţ afirmă, miercuri, că sesizarea CCR semnată de Avocatul Poporului cu privire la OUG 38/2026 nu este valabilă pentru că a fost semnată de o persoană care nu mai este Avocatul Poporului, depăşind durata maximă a mandatului prevăzută în legea fundamentală. Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constituţională ordonanţa privind programul SAFE motivând lipsa avizului Consiliului Legislativ şi nerespectarea interdicţiei constituţionale privind emiterea ordonanţelor de către un Guvern demis.

"Sesizarea CCR semnată de Avocatul Poporului cu privire la OUG 38/2026 nu este valabilă. Pentru că a semnat-o o persoană care nu mai este Avocatul Poporului, depăşind durata maximă a mandatului prevăzută în legea fundamentală. Constituţia spune clar: mandatul durează 5 ani şi poate fi reînnoit o singură dată. Actualul Avocat al Poporului a avut deja două mandate complete. Totuşi, continuă să rămână în funcţie pentru că Parlamentul nu a numit încă un succesor", afirmă fostul judecător Cristi Danileţ într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Dănileț consideră că CCR ar trebui să respingă sesizarea Avocatului Poporului ca inadmisibilă

Potrivit sursei citate, această posibilitate este prevăzută în Constituţia României doar în cazul Preşedintelui statului (art. 83 alin. 2) şi al membrilor Guvernului (art. 110 alin. 4).

"E adevărat, Legea 35/1997 spune că mandatul continuă până când noul Avocat al Poporului depune jurământul. Dar Constituţia e deasupra legii. Or, Constituţia limitează mandatul tocmai pentru ca nicio funcţie importantă din stat să nu devină permanentă prin pasivitatea politicienilor. Altfel, orice majoritate parlamentară ar putea ocoli Constituţia foarte simplu: nu mai numeşte succesorul şi lasă aceeaşi persoană în funcţie la nesfârşit", precizează Danileţ.

Fostul judecător adaugă că în cazul de faţă "nu mai este vorba de continuitate instituţională", ci de "ignorarea, dacă nu chiar încălcarea voită a Constituţiei".

"Într-un stat de drept legea nu poate bate Constituţia, temporarul nu poate deveni permanent, iar inacţiunea Parlamentului nu poate modifica indirect durata unui mandat constituţional. Nu discut aici persoana care ocupă funcţia, ci discut principiul", explică Danileţ.

Fostul judecător mai spune că, dacă ar fi membru CCR, ar "respinge sesizarea ca inadmisibilă".

"Pentru că CCR e gardianul Constituţiei şi această respingere ar fi singura formă de «presiune» asupra Parlamentului să îşi îndeplinească obligaţiile", conchide Cristi Danileţ.

