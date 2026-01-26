Președintele american a promis că administrația sa „revizuiește totul”, în privința împușcăturilor fatale. Din imaginile filmate de martori se vede, însă, că, deși înarmat, Pretti nu a amenințat cu pistolul scos. Și un agent i l-a luat de la șold, înainte să fie împușcat mortal.

Minneapolis fierbe după ce un agent federal de la serviciul pentru imigrație l-a împușcat mortal pe Alex Pretti, un localnic, asistent medical la o unitate de terapie intensivă. Era cetățean american și avea 37 de ani.

Filmul tragediei, reconstituit

Imaginile filmate de martori au permis reconstituirea scenei împușcăturilor fatale. Cu mai puțin de un minut înaintea focurilor de armă, Pretti filmează și se apropie de agenții federali și de cei câțiva protestatari, ținând telefonul în mână. Apoi, un agent împinge, spre un SUV alb, doi civili, de pe o parte a străzii, pe cealaltă.

Agentul îmbrâncește civilul cu rucsac portocaliu, care cade la pământ lângă SUV-ul alb.

Pretti încearcă să se interpună între agentul federal și cei doi civili. Același agent, care va trage ulterior asupra lui Pretti, îi pulverizează spray iritant în față. Asistentul medical ține telefonul într-o mână și ridică cealaltă mână pentru a se proteja.

Pretti pare că încearcă să ajute civilul cu rucsacul portocaliu să se ridice, în timp ce agentul continuă să pulverizeze spray cu piper asupra grupului. Mai mulți agenți încearcă să-l imobilizeze pe bărbatul care ține în continuare telefonul în mână.

Este înconjurat de șapte agenți, unii dintre ei reușind să-l pună la pământ. Unul dintre agenți, care poartă o haină gri, se apropie de victimă, în timp ce ceilalți agenți îl forțează pe Pretti să stea așezat în genunchi. În același timp, un agent îl lovește în mod repetat cu recipientul de spray iritant.

Un al optulea agent se alătură grupului. Federalul în haina gri pare să îi ia arma deținută legal de Pretti, pe care, însă, o ținea la șold – nu a scos-o niciun moment. Un alt agent își scoate propria armă din teacă.

În timp ce Pretti este în genunchi și imobilizat, agentul aplecat deasupra lui pare să tragă un foc de armă de aproape. Imediat trage încă trei focuri.

Alți doi agenți trag. În total, 10 focuri de armă au fost trase în 5 secunde. Alex Pretti este al doilea localnic ucis la Minneapolis, în această lună, de agenții federali, după Reene Good, tot de 37 de ani, mamă a trei copii.

Washingtonul ia apărarea agentului ICE

Oficialii de la Washington i-au luat apărarea agentului care l-a împușcat mortal pe Alex Pretti. Secretarul Securității Interne, Kristi Noem, a declarat că asistentul medical a venit înarmat la un eveniment pentru a împiedica aplicarea legii și s-a apropiat de agenții federali cu un pistol semiautomat, reacționând violent când au încercat să-l dezarmeze.

Autoritățile locale și familia contestă această versiune, subliniind că Alex Pretti nu a scos niciun moment arma pe care o avea asupra sa și, oricum, a fost împușcat mortal după ce arma i-a fost confiscată.

Trump a fost inițial combativ, „Primarul și guvernatorul democrați incită la insurecție”, scria președintele american pe rețeaua lui de comunicare.

Ulterior, însă, Trump a adoptat un ton mai conciliant. Într-un interviu pentru Wall Street Journal, afirmă că administrația sa analizează aceste focuri de armă fatale. Și chiar a sugerat că agenții federali ar putea fi retrași din oraș.

Doi foști președinți au reacționat

Doi foști președinți americani, democrați, fac apel la rațiune și le cer oamenilor să se revolte față de nedreptate.

„Uciderea lui Alex Pretti este o tragedie sfâșietoare. Ar trebui să fie, de asemenea, un semnal de alarmă pentru fiecare american, indiferent de partid, că multe dintre valorile noastre fundamentale sunt tot mai des atacate”, a transmis Barack Obama.

În timp ce fostul președinte Clinton notează: „Cei aflați la conducere ne-au mințit, ne-au spus să nu credem ce am văzut cu ochii noștri.”

Iar actrița Jane Fonda a criticat dur administrația Trump. Jane Fonda: „Dacă guvernul nu răspunde nevoilor poporului său, înseamnă că ceva nu este în regulă, nu-i așa? Autoritarismul a pătruns în fiecare colț al guvernului nostru. Ei răpesc oameni. Ei deportează ilegal cetățeni americani. În Minneapolis, unde au împușcat-o pe doamna Good, împușcă oameni. Orbesc oameni. Se întâmplă tot felul de lucruri foarte, foarte rele. Și nu este o chestiune de dreapta sau stânga. Nu-mi pasă de ce partid aparții. Este o chestiune de bine sau rău. Nu-i așa? Cred că se depășesc toate limitele. Și este de ajuns. Ne-am săturat!”

