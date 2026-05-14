Trupul său a fost găsit mumificat marți seara, în Peschiera del Garda în apartamentul în care locuia de mai mulți ani. Cei care au semnalat că ceva nu este în regulă au fost proprietarii clădirii, îngrijorați pentru că nu își mai văzuseră chiriașul de luni de zile și nu primeau niciun răspuns când sunau la ușă, scrie presa italiană.

Bărbatul, în vârstă de 65 de ani, fusese văzut ultima dată între februarie și martie anul trecut. Proprietarii apartamentului nu au suspectat nimic timp de luni întregi: chiria și facutile erau plătite regulat, prin debit bancar automat.

De asemeena, nu s-a simțit niciodată vreun miros suspect, iar vecinii spun că acest lucru s-ar datora faptului că ferestrele au fost găsite parțial deschise.

Cauza morții nu este cunoscută, însă a fost exclusă o origine violentă. Autoritatea judiciară a fost informată despre incident și, deocamdată, nu a dispus efectuarea unei autopsii.