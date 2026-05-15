ANM anunță averse torențiale, descărcări electrice, grindină, vânt puternic și frig. HARTĂ

Cum ar fi supraviețuit băiețelul de 5 ani timp de două zile în pădure. Explicațiile unui fost vânător
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare și o atenționare de tip Cod Galben pentru intervalul 16 mai, ora 12 - 17 mai, ora 15, vizând o perioadă de vreme instabilă în mare parte din România. 

Anca Ungureanu

Fenomenele prognozate includ averse torențiale, descărcări electrice, grindină, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii.

Vreme instabilă în mai multe regiuni

În a doua parte a zilei de sâmbătă, 16 mai, și pe parcursul nopții de sâmbătă spre duminică (16/17 mai), instabilitatea atmosferică se va manifesta în special în sudul, vestul, nord-vestul și centrul țării, precum și în zonele montane.

Vor fi perioade cu ploi torențiale, însoțite de descărcări electrice, iar local se pot semnala căderi de grindină. Cantitățile de apă vor fi importante, atingând în general 20-50 l/mp, ceea ce poate duce la acumulări rapide de apă și posibile inundații locale.

Vremea azi, 15 mai. Temperaturile cresc în toată țara și ajung până la 25 de grade. Unde va ploua

Vânt puternic și vijelii izolate

Pe parcursul zilei de sâmbătă, vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor. Izolat, se pot produce vijelii, cu rafale ce vor atinge în general 40–60 km/h. Duminică vremea se va răci, mai accentuat în regiunile sudice și sud-vestice unde va fi mai rece decât în mod normal la această dată.

Cod Galben de fenomene severe

Meteorologii au emis și o atenționare Cod Galben valabilă între 16 mai, ora 14 - 17 mai, ora 12, pentru sudul Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și sud-vestul Transilvaniei.

În aceste regiuni, instabilitatea atmosferică va fi accentuată, cu averse torențiale frecvente, descărcări electrice și grindină pe arii restrânse. Cantitățile de apă pot ajunge, în intervale scurte de timp sau cumulat, la 25–50 l/mp.

De asemenea, vântul va avea intensificări de 50-70 km/h, iar izolat se pot produce vijelii mai puternice.

Cum va fi vremea în București 

Intervalul 16.05.2026 Ora 09:00 - 17.05.2026 Ora 09:00

Vremea va fi caldă, dar va deveni instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial (cantități de apă în general de 20...30 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului 50...60 km/h), în a doua parte a zilei și noaptea. Vor fi condiții de vijelie și grindină. Temperatura maximă va fi de 25...26 de grade, iar cea minimă de 9...12 grade.

17.05.2026 Ora 09:00 - 17.05.2026 Ora 15:00

Vremea se va răci accentuat și va fi închisă. Temporar va ploua, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura aerului va fi de până la 15...17 grade.

