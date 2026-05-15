ANM anunță averse torențiale, descărcări electrice, grindină, vânt puternic și frig. HARTĂ

Fenomenele prognozate includ averse torențiale, descărcări electrice, grindină, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii.

Vreme instabilă în mai multe regiuni

În a doua parte a zilei de sâmbătă, 16 mai, și pe parcursul nopții de sâmbătă spre duminică (16/17 mai), instabilitatea atmosferică se va manifesta în special în sudul, vestul, nord-vestul și centrul țării, precum și în zonele montane.

Vor fi perioade cu ploi torențiale, însoțite de descărcări electrice, iar local se pot semnala căderi de grindină. Cantitățile de apă vor fi importante, atingând în general 20-50 l/mp, ceea ce poate duce la acumulări rapide de apă și posibile inundații locale.

Vânt puternic și vijelii izolate

Pe parcursul zilei de sâmbătă, vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor. Izolat, se pot produce vijelii, cu rafale ce vor atinge în general 40–60 km/h. Duminică vremea se va răci, mai accentuat în regiunile sudice și sud-vestice unde va fi mai rece decât în mod normal la această dată.

Cod Galben de fenomene severe

Meteorologii au emis și o atenționare Cod Galben valabilă între 16 mai, ora 14 - 17 mai, ora 12, pentru sudul Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și sud-vestul Transilvaniei.

În aceste regiuni, instabilitatea atmosferică va fi accentuată, cu averse torențiale frecvente, descărcări electrice și grindină pe arii restrânse. Cantitățile de apă pot ajunge, în intervale scurte de timp sau cumulat, la 25–50 l/mp.

De asemenea, vântul va avea intensificări de 50-70 km/h, iar izolat se pot produce vijelii mai puternice.