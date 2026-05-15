Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu a cucerit scena de la Viena şi s-a calificat în finală. VIDEO cu reprezentația ei

Cum ar fi supraviețuit băiețelul de 5 ani timp de două zile în pădure. Explicațiile unui fost vânător
Zece ţări printre care şi România s-au calificat pentru finala concursului Eurovision după prima semifinală de joi, alte cinci fiind eliminate după voturile publicului şi juriilor naţionale, transmit agenţiile de presă internaţionale.

autor
Ioana Andreescu

Cei 10 candidaţi care s-au calificat după semifinala de joi:

Bulgaria: Dara, "Bangaranga"

Ucraina: Leléka, "Ridnym"

Norvegia: Jonas Lov, "Ya Ya Ya"

Australia: Delta Goodrem, "Eclipse"

România: Alexandra Căpitănescu, "Choke Me"

Malta: Aidan, "Bella"

Cipru: Antigoni, "Jalla"

Albania: Alis, "Nân"

Danemarca: Soren Torpegaard Lund, "For Vi Gar Hjem"

Cehia: Daniel Zizka, "Crossroads".

Nu s-au calificat:

Azerbaidjan: Jiva, "Just Go"

Luxemburg: Eva Marija, "Mother Nature"

Armenia: Simón, "Paloma Rumba"

Elveţia: Veronica Fusaro, "Alice"

Letonia: Atvara, "Ena".

După semifinala de desfăşurată marţi, 10 ţări se calificaseră pentru finala de sâmbătă de la Stadthalle din Viena, în Austria:

- Grecia: Akylas, "Ferto"

- Finlanda: Linda Lampenius şi Pete Parkkonen, "Liekinheitin"

- Belgia: Essyla, "Dancing on the Ice"

- Suedia: Felicia, "My System"

- Republica Moldova: Satoshi, "Viva, Moldova!"

- Israel: Noam Bettan, "Michelle"

- Serbia: Lavina, "Kraj mene"

- Croaţia: Lelek, "Andromeda"

- Lituania: Lion Ceccah, "Solo quiero mas"

- Polonia: Alicja, "Pray".

Nu s-au calificat marţi:

- Estonia: Vanilla Ninja, "Too Epic to Be True"

- Georgia: Bzikebi, "On Replay"

- Muntenegru: Tamara Zivkovic, "Nova zora"

- Portugalia: Bandidos do Cante, "Rosa"

- San Marino: Senhit, "Superstar".

Principalii susţinători financiari ai Eurovision, Regatul Unit, Franţa, Germania şi Italia, au asigurat un loc în finală, alături de ţara gazdă, Austria.

România la Eurovision 2026: revenire după doi ani de absență

Participarea României la Eurovision Song Contest 2026 are o semnificație aparte. Țara noastră lipsise din competiție în 2024 și 2025, perioadă în care Televiziunea Română a invocat dificultăți financiare și necesitatea reorganizării proiectului. Revenirea se produce la ediția cu numărul 70, găzduită de Austria la Viena, după ce JJ a câștigat trofeul în 2025 cu piesa 'Wasted Love'.

Eurovision Song Contest 2026 reunește 35 de țări sub sloganul 'United by Music'. Competiția s-a desfășurat în trei seri: prima semifinală pe 12 mai, a doua semifinală joi, 14 mai, și marea finală sâmbătă, 16 mai. Toate evenimentele au loc la Wiener Stadthalle, o arenă cu o capacitate de aproximativ 20.000 de locuri din capitala Austriei.

Cine este Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României

Alexandra Căpitănescu este câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026, organizate de TVR în luna martie. Piesa 'Choke Me' a obținut 82 de puncte din partea juriului de specialitate, asigurându-i reprezentanta dreptul de a urca pe scena europeană.

În vârstă de 22 de ani, Alexandra Căpitănescu este cunoscută publicului larg din 2023, când a câștigat sezonul 11 al emisiunii 'Vocea României', în echipa lui Tudor Chirilă.

Dincolo de cariera muzicală, Alexandra Căpitănescu are un parcurs academic inedit pentru o artistă: este absolventă a Facultății de Fizică și urmează un master în fizică medicală la București. Artista este pasionată de știință, istorie, geografie și arte în general, profilul său atipic stârnind interesul presei internaționale încă de la anunțul participării la Eurovision.

Piesa 'Choke Me': mesaj, controverse și clarificări

„Choke Me”, piesa cu care Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision 2026 combină elemente de rock alternativ, pop întunecat și influențe nu-metal, fiind considerată una dintre cele mai neconvenționale propuneri românești din ultimii ani pe scena europeană.

Titlul piesei a generat reacții puternice în presa internațională. Publicații din Marea Britanie au solicitat chiar scoaterea melodiei din concurs, invocând potențiale interpretări violente ale versurilor. Alexandra Căpitănescu a respins aceste interpretări, subliniind că piesa abordează metaforic stările de presiune emoțională, anxietate și blocaj interior, nu violența fizică.

„Titlul nu are un sens literal, ci descrie senzația de a fi copleșit de propriile gânduri, de frici sau de așteptări venite din exterior. Mesajul piesei este unul despre conștientizare și depășire”, a explicat artista în comunicatele oficiale TVR. Ca răspuns la controverse, Alexandra a lansat și o versiune piano a piesei, pentru a evidenția nucleul emoțional al mesajului: ideea că singurul exces sănătos din viață ar trebui să fie iubirea.

Controversa a amplificat vizibilitatea României în competiție, clipurile cu repetițiile și prestațiile live ale Alexandrei strângând milioane de vizualizări pe platformele de socializare și pe canalele dedicate Eurovision.

Sursa: Agerpres

