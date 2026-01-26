Tensiunile sunt alimentate de faptul că declarațiile autorităților și informațiile furnizate de imaginile surprinse de martori se contrazic. Departamentul de Securitate Internă - care și-a asumat ancheta - insistă că Alex Pretti a fost împușcat pentru că s-a opus în mod violent dezarmării.

Însă în filmări se vede că un agent federal îi luase deja pistolul, atunci când a fost împușcat mortal.

Vă avertizăm că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional!

Alex Pretti ieșise pe stradă ca să protesteze faţă de abuzurile comise împotriva imigranților, de ICE - Serviciul federal de imigraţie. În imaginile surprinse de martori, vedem cum Pretti filmează un agent ICE care brutalizează o protestatară, asupra căreia pulverizează spray cu piper. Pretti încearca s-o ajute pe femeie, deși fusese el însuși împroșcat cu substanța iritantă.

În acel moment, asupra lui Pretti se aruncă mai mulți agenți. Chiar dacă nu pare să opună rezistență, agenții îl lovesc în mod repetat. Unul dintre ei preia arma pe care Pretti o deținea în mod legal. Apoi se aud focuri de armă. Bărbatul a fost împușcat de 10 ori, în cinci secunde.

În ciuda imaginilor, autoritățile insistă că a fost vorba de o acțiune în legitimă apărare.

Gregory Bovino, comandantul forțelor de pază a frontierei: „Vorbim de o persoană care a venit cu o armă semiautomată la un protest și i-a agresat pe agenții federali, care, la un moment dat, i-au văzut arma”.

În vârstă de 37 de ani, Alex Pretti era asistent medical la secția de terapie intensivă a spitalului pentru veterani.

Tim Walz, guvernatorul democrat al statului Minnesota: „Am avut privilegiul de a vorbi ieri cu Michael și Susan, părinții lui Alex, iar ceea ce mi-a rămas în minte a fost dorința lor arzătoare de a se asigura că povestea lui Alex este spusă. Un om care mergea la serviciu pentru a avea grijă de veterani. Un om apreciat de colegi. Un om care își trăia din plin viața în Minnesota, fie prin activități în aer liber, fie ieșind în stradă pentru a apăra libertățile fundamentale, în contextul acțiunilor ICE”.

Chris Di Salvi, fost coleg de liceu al lui Alex Pretti: „Era foarte amuzant, genul de om care nu se lua prea în serios. Când am aflat că era asistent medical, mi-am dat seama că i se potrivește meseria, fiindcă era genul de om care vrea să-i ajute pe alții”.

Minneapolis se află deja sub o tensiune fără precedent, de la uciderea lui Renee Good - o femeie de 37 de ani, mamă a trei copii, transformată în simbol al exceselor comise de ICE.

Antonio Romanucci, avocat specializat în dreptul familiei Renee Good: „(Rudele lui Renee) sunt revoltate și șocate. S-au gândit că poate s-a învățat o lecție după cele întâmplate pe 7 ianuarie aici, în Minnesota. În schimb, se întâmplă exact opusul”.

„Primarul și guvernatorul democrați incită la insurecție”, a acuzat Donald Trump pe platforma sa, Truth Social.

În plus, președintele american acuză, fără a furniza dovezi, că autoritățile din Minnesota folosesc această situație pentru a distrage atenția de la acuzațiile de fraudă financiară care le sunt aduse.

Gregory Bovino, comandantul forțelor de pază a frontierei: „Misiunea noastră de aplicare a legislației de imigrație continuă în Minneapolis, în ciuda tragediei care putea fi prevenită, dacă anumite persoane ar fi făcut alegeri mai bune. Și putem vorbi aici de politicieni, jurnaliști, anarhiști și protestatari violenți”.

Oamenii s-au adunat și duminică seară în număr mare în centrul orașului Minneapolis, pentru a cere ca agenții federali de la vamă și de la serviciul de imigrație să părăsească orașul.

Tim Walz, guvernatorul democrat de Minnesota: „Întrebarea mea e următoarea: care e planul, Donald Trump? Ce trebuie să facem ca să-i scoatem pe acești agenți federali din statul nostru?”

Între timp, agenții implicați în incident au fost trimiși să lucreze în alt oraș.

