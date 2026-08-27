Puternicul val de apă şi noroi care a lovit regiunea, măturând sate întregi, a ucis 359 de persoane de partea nepaleză - potrivit unui bilanţ actualizat al Poliţiei locale - şi alte trei persoane pe teritoriul chinez învecinat, Tibet.

Potrivit Serviciului de Prospectare Geologică al Statelor Unite (USGS), viitura a fost declanşată de prăbuşirea unei porţiuni dintr-un gheţar. Evenimentul a fost atât de violent, încât a fost înregistrat ca un cutremur cu magnitudinea 5,2 şi a provocat numeroase alunecări de teren.

În Nepal, viitura a devastat valea râului Trishuli din districtul Nuwakot, la nord de Kathmandu, şi valea Bhotekoshi, la est de capitala nepaleză.

"Totul s-a sfârşit", a declarat Omkar Joshi, un supravieţuitor în vârstă de 35 de ani din satul nepalez Timure. "Acum nu mai este decât un cimitir uriaş. Nu a mai rămas nimic în afară de nisip şi pietre îmbibate în sângele roşu al celor morţi", a adăugat el.

La 24 de ore după producerea acelui minitsunami, autorităţile nepaleze nu aveau joi nicio veste despre 910 persoane, potrivit agenţiei naţionale pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă.

Printre aceste persoane se numără şi 517 cetăţeni străini.

Operaţiunile de căutare continuă

De cealaltă parte a graniţei, o zonă inaccesibilă jurnaliştilor străini, presa de stat chineză a raportat că 558 de persoane, inclusiv 260 de cetăţeni străini, au fost date dispărute în urma "torenţilor de noroi" care au îngropat punctul de trecere a frontierei Gyirong.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Lin Jian, a mai precizat că aproximativ o sută de cetăţeni chinezi au fost daţi dispăruţi pe partea nepaleză, printre aceştia numărându-se turişti şi pelerini.

Situată în inima Munţilor Himalaya, această regiune a Nepalului este extrem de populară în rândul amatorilor de drumeţii şi al alpiniştilor din întreaga lume, în special al celor care îşi propun să escaladeze Muntele Everest.

Imaginile furnizate de camerele de supraveghere, verificate de AFP, au surprins momentul în care o clădire cu mai multe etaje şi mai multe persoane care încercau să fugă au fost acoperite brusc de apele revărsate.

O altă înregistrare video, de asemenea autentificată, arată un val uriaş, comparabil cu un tsunami, care s-a năpustit asupra unei parcări de pe malul râului, o zonă care cu doar câteva clipe înainte era liniştită, măturând cu o forţă devastatoare mai multe autobuze şi o clădire.

"Fratele meu mai mare se numără printre persoanele dispărute", a declarat Subash Khatani, care venise joi dimineaţă la Spitalul Bir din Kathmandu în speranţa de a primi veşti. "Încă îl căutăm", a adăugat el.

"Risc"

La fel ca mulţi alţi lideri politici, Dalai Lama a anunţat joi că "îşi oferă rugăciunile" pentru victime şi a transmis "sincere condoleanţe tuturor celor îndoliaţi şi afectaţi de tragedie".

Guvernul nepalez a emis joi o serie de avertismente repetate cu privire la o posibilă nouă viitură, provocată de lacul care s-a format în urma prăbuşirii gheţarului.

"Se pare că debitul râului Lhende este în continuare blocat în amonte" de blocul de gheaţă prăbuşit, a precizat autoritatea pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă.

"Din cauza riscului de noi inundaţii, populaţia din aval este îndemnată să rămână extrem de vigilentă", a adăugat agenţia.

Inundaţiile şi alunecările de teren sunt fenomene frecvente în timpul musonului de vară (iunie-septembrie) în Nepal, Tibet şi în întreaga regiune a Asiei de Sud.

Potrivit majorităţii oamenilor de ştiinţă, schimbările climatice amplifică intensitatea şi frecvenţa unor astfel de evenimente extreme.