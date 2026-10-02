Deprecierea leului vine pe fondul crizei politice și al presiunilor asupra economiei, într-un moment important pentru România. Vineri seară, agenția Standard&Poor's va decide dacă păstrează ratingul țării la ultima treaptă recomandată pentru investiții sau îl retrogradează.

După ce joi a făcut un salt spectaculos în tranzacțiile dintre bănci, cursul de referință euro-leu a mai doborât azi un record negativ pentru români.

Corespondent Știrile ProTV: „Euro a ajuns la 5 lei și 34 de bani – atât este cursul oficial aici, la Banca Națională. Dacă însă aveți de cumpărat euro, trebuie să vă uitați la casele de schimb, unde deja cursul este mai mare. Aici, de exemplu, euro se vinde cu 5 lei și 38 de bani. Diferența față de cursul oficial poate părea mică, dar dacă, de exemplu, avem de cumpărat 1.000 de euro plătim cu 40 de lei în plus”.

Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR: „Cursul de astăzi este expresia multiplelor crize prin care trecem, o criză politică fără sfârșit, o criză economică pentru că economia noastră are o grămadă de slăbiciuni inclusiv un deficit de cont curent care pune în permanență presiune pe curs și contextul internațional e la fel de agitat. Există se pare acum o așezare la 5,33-5,34, vom vedea și în zilele următoare, BNR încearcă să diminueze aceste volatilități în compensare cu creșterile de dobândă”.

Vineri, euro a trecut pe piața interbancară și de pragul de 5 lei și 35 de bani. Iar situația se poate complica dacă România pierde statutul de țară recomandată pentru investiții. În această noapte, agenția Standard&Poor's publică evaluarea ratingului de țară, iar România este deja la un pas de retrogradare.

Dragoș Cabat, economist: „Din punctul meu de vedere, Agenția S&P are toate motivele să ne scadă ratingul. Dacă lucrurile se vor stabiliza, adică dacă Standard & Poors ne păstrează ratingul și dacă luni vor apărea niște noutăți pozitive - desemnarea unui premier care să fie eventual, să fie o variantă care să pară mai acceptabilă de toată lumea din Parlament, atunci s-ar putea ca să vedem și cursul revenind ușor”.

O eventuală retrogradare ar putea aduce împrumuturi mai scumpe pentru stat, dar și costuri mai mari pentru firme și populație. România ar putea pierde din interesul investitorilor și ar ajunge în categoria țărilor nerecomandate pentru investiții, alături de state precum Ucraina sau țări din Africa.

După cinci luni de criză politică, România se împrumută la cele mai mari dobânzi din toată Uniunea Europeană. A arătat acest lucru într-o analiză și Moody's, altă agenție de rating internațional, care spune că lipsa unui guvern pune presiune pe finanțele României, care se împrumută tot mai scump și plătește dobânzi tot mai mari. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, speră însă că ne vom păstra ratingul. România a făcut progrese în 2026, dar avem nevoie de un buget credibil pentru 2027, a declarat oficialul.