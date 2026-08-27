USGS a înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 5,2 şi a stabilit "că acest eveniment seismic s-a datorat unei prăbuşiri glaciare şi unei viituri de noroi şi grohotiş care au antrenat consecinţe catastrofale în aval", a indicat instituţia pe site-ul său de internet, potrivit Agerpres.

Iniţial, presa de stat chineză a raportat o alunecare de teren de partea tibetană a graniţei, în apropierea punctului de trecere a frontierei Gyirong, situat la o altitudine de 1.800 de metri, menţionând trei morţi şi 265 de dispăruţi.

Ulterior, a fost lovit şi Nepalul, viitura măturând valea râului Trishuli în districtul Nuwakot, la nord de Kathmandu, şi cea a râului Bhotekoshi, la est de capitală.

O înregistrare video a camerelor de supraveghere, verificată de jurnaliştii de la AFP, a surprins momentul în care o clădire cu mai multe etaje precum şi mai multe persoane care încercau să fugă din calea apelor au fost acoperite brusc de un torent extrem de puternic.

O altă înregistrare, de asemenea autentificată, arată un val gigantic, comparabil cu un tsunami, care s-a deversat peste o parcare situată lângă un râu liniştit şi care a luat cu sine, cu o forţă devastatoare, mai multe autocare şi o clădire.

Potrivit Poliţiei nepaleze, forţele de ordine continuă evacuarea familiilor care trăiesc în zone inundabile.

Echipele de salvare continuă căutările pentru găsirea unor eventuali supravieţuitori în mijlocul mormanelor de noroi şi de dărâmături, după ce torenţii de apă noroioasă au acoperit etajele inferioare ale clădirilor cu mai multe niveluri.

Un număr de 403 turişti - dintre care 341 străini - erau încă daţi dispăruţi la mai multe ore după producerea catastrofei.

Localnici traumatizaţi

Printre turiştii străini dispăruţi se află 142 de indieni, precum şi britanici, malaezieni, australieni, olandezi, americani, portughezi, sud-africani, sud-coreeni şi italieni, potrivit Biroului pentru Turism din Nepal.

"Sate întregi şi mai multe pieţe au fost rase de pe hartă", a declarat David Fisher, directorul din Nepal al Federaţiei Internaţionale a Societăţilor Crucii Roşii şi Semilunii Roşii (FICR).

Această organizaţie a anunţat că a început să expedieze materiale de urgenţă, mai ales pături, truse de prim ajutor, tărgi şi saci mortuari.

Cauzele acestei viituri nu au fost încă stabilite, dar, potrivit ministrului nepalez de Externe, Shishir Khanal, un seism ar fi putut provoca o alunecare de teren, care a obstrucţionat apoi valea unui râu, cauzând ulterior o creştere bruscă şi puternică a apelor în aval.

Potrivit Autorităţii naţionale pentru reducerea şi gestionarea riscurilor de catastrofe, datele satelitare furnizate de Planet Labs sugerează că "o alunecare de zăpadă şi roci" produsă la frontiera dintre China şi Nepal ar fi putut declanşa viitura de miercuri.

Localnicii sunt traumatizaţi după această catastrofă, în timp ce experţii au avertizat că obstrucţionarea persistentă a cursului de apă ar putea declanşa un nou torent devastator.

Armata nepaleză desfăşoară operaţiuni aeriene de asistenţă, în timp ce locuitorii din zonele situate de-a lungul râului au fost somaţi să se evacueze.

Prioritate absolută

Agenţia pentru gestionarea electricităţii a raportat avarii la mai multe dintre instalaţiile sale, mai ales la nivelul barajelor şi centralelor solare, anunţând totodată "pene de electricitate".

Potrivit televiziunii publice chineze (CCTV), "o catastrofă provocată de o scurgere de noroi pe partea nepaleză a cauzat numeroase victime şi dispariţii ale unor oameni în postul de frontieră din Gyirong", situat în Tibet.

Imaginile difuzate de CCTV arată ape învolburate care transportau crengi şi numeroase resturi, precum şi un drum inundat.

"Prioritatea absolută este mobilizarea tuturor mijloacelor pentru a căuta şi a salva persoanele dispărute, a evacua şi a reloca locuitorii aflaţi în pericol, a acorda îngrijiri medicale rapide răniţilor şi a reduce la maximum numărul victimelor", a declarat preşedintele chinez Xi Jinping, citat de agenţia de presă Xinhua.

De obicei, preşedintele chinez se exprimă în mod public după dezastre naturale doar atunci când bilanţul victimelor umane este unul grav.

Inundaţiile şi alunecările de teren sunt frecvente în timpul musonului de vară (iunie-septembrie) în Nepal şi în toată Asia de Sud.

În iulie 2025, 17 persoane au fost date dispărute după o alunecare de teren survenită în apropiere de Gyirong, a raportat atunci agenţia de presă China Nouă.

Potrivit majorităţii oamenilor de ştiinţă, schimbările climatice sporesc intensitatea şi frecvenţa acestor fenomene extreme.