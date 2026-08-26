Un torent puternic și un val gigantic au distrus totul în cale. Galerie foto cu dezastrul provocat de viitura din Nepal

Poliţia nepaleză a precizat miercuri seară că a recuperat 157 de cadavre, care au ridicat bilanţul total al victimelor la cel puţin 160.

Cu câteva ore mai devreme, presa de stat chineză a evocat importante pierderi de vieţi omeneşti după o alunecare de teren survenită într-o localitate situată la graniţa cu Nepalul, anunţând trei morţi şi 265 de dispăruţi.

O înregistrare video a camerelor de supraveghere, verificată de jurnaliştii de la AFP, a surprins momentul în care o clădire cu mai multe etaje precum şi mai multe persoane care încercau să fugă din calea apelor au fost acoperite brusc de un torent extrem de puternic.

O altă înregistrare, de asemenea autentificată, arată un val gigantic, comparabil cu un tsunami, care s-a deversat peste o parcare situată lângă un râu liniştit şi care a luat cu sine, cu o forţă devastatoare, mai multe autocare şi o clădire.

Potrivit Poliţiei nepaleze, forţele de ordine continuă evacuarea familiilor care trăiesc în zone inundabile.

Echipele de salvare continuă căutările pentru găsirea unor eventuali supravieţuitori în mijlocul mormanelor de noroi şi de dărâmături, după ce torenţii de apă noroioasă au acoperit etajele inferioare ale clădirilor cu mai multe niveluri.

Un număr de 403 turişti - dintre care 341 străini - erau încă daţi dispăruţi la mai multe ore după producerea catastrofei.