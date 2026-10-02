În această perioadă, semnarea serviciilor cu CEAS sau CEI nu este obligatorie.

„Informăm furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale asupra faptului că, în cadrul procesului de adaptare a sistemelor informatice pentru utilizarea Cardului Electronic de Asigurări de Sănătate (CEAS) şi a Cărţii Electronice de Identitate (CEI), pe site-ul CNAS au fost publicate specificaţiile tehnice de interfaţare, precum şi componentele necesare dezvoltatorilor de aplicaţii informatice (în data de 31 august 2026)”, anunţă, vineri seară, CNAS, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, în luna octombrie, CEAS şi CEI pot fi utilizate în paralel pentru autentificare şi semnarea serviciilor. Instituţia precizează, de asemenea, că, în această perioadă, semnarea serviciilor cu CEAS sau CEI nu este obligatorie.

„Lipsa semnării nu constituie motiv de respingere la validare, iar mesajul «serviciul nu a fost semnat cu cardul» are exclusiv caracter de avertizare şi informare, cu condiţia respectării celorlalte reguli aplicabile. Încurajăm furnizorii să utilizeze CEAS sau CEI ori de câte ori este posibil şi să semnaleze eventualele dificultăţi tehnice, pentru verificarea şi îmbunătăţirea funcţionării, precum şi pentru finalizarea operaţionalizării acestei componente a PIAS”, mai transmite isntituţia citată.

Această măsură nu afectează validarea şi asigură continuitatea acordării serviciilor medicale şi a eliberării medicamentelor şi dispozitivelor medicale către pacienţi.