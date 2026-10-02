În mediul online a circulat o imagine generată de inteligența artificială, însoțită de teoria conspirației că președintele Nicușor Dan s-ar fi fotografiat, de fapt, cu o „machetă” a președintelui american Donald Trump la recepția tradițională ONU de la New York, și nu cu liderul de la Casa Albă.

Zvonurile au pornit de la o postare care sugera că Donald Trump nu ar fi fost fizic prezent alături de Nicușor Dan și partenera acestuia, Mirabela Grădinaru. Ca „dovadă”, autorii dezinformării au comparat fotografia oficială a cuplului prezidențial român cu cea publicată de premierul kosovar Albin Kurti, observând că fundalul și încadratura sunt aproape identice, ceea ce a stârnit suspiciuni considerate nefondate.

Explicația oficială: Protocolul strict al Casei Albe

Oficialii de la Cotroceni au demontat rapid această teorie, explicând protocolul logistic și de securitate impus de organizatori.

„Este distribuită pe anumite conturi de social media o imagine de tip pamflet, realizată prin intermediul inteligenţei artificiale, având ca subiect fotografiile făcute de Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, la recepţia tradiţională oferită în onoarea liderilor care au participat la Adunarea Generală a ONU de la New York. Acesta este un fake, menit să ducă în derizoriu demersul diplomatic de la baza acestor fotografii şi să genereze neîncredere în autorităţi şi în veridicitatea comunicărilor publice”, se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.

Motivul pentru care toți liderii mondiali au publicat imagini cu același unghi și fundal este unul pur procedural: la acest eveniment exclusivist a avut acces doar fotograful oficial al Casei Albe. Imaginile capturate de acesta au fost apoi procesate și eliberate concomitent, în cursul zilei de vineri, către toate reprezentanțele țărilor participante. Astfel, toate delegațiile au primit și au distribuit exact același set oficial de fotografii.

Mesajul diplomatic al României

Dincolo de postările de pe rețelele sociale, președintele Nicușor Dan a folosit prilejul recepției de la New York pentru a transmite un mesaj puternic de solidaritate și parteneriat strategic cu Washingtonul.

Șeful statului a publicat imaginea oficială în care se află alături de Mirabela Grădinaru și Donald Trump, subliniind importanța relației bilaterale. „Ambiţia noastră este clară: să colaborăm cu Preşedintele Trump pentru a duce această relaţie specială pe noi culmi. Statele Unite se pot baza pe România”, a transmis președintele României.