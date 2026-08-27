Jumătate dintre cei căutați sunt cetățeni străini.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Imaginile filmate din elicopter surprind amploarea dezastrului. Acolo unde înainte erau case și drumuri, acum sunt tone de noroi și bolovani. Mașini au fost luate de ape, iar podurile au dispărut în câteva secunde sub forța viiturii.

Azadeh Moshiri, corespondentă BBC: „O parte dintre victime au fost confirmate, dar aici este o zonă destul de izolată, iar informațiile circulă greu. Totul s-a petrecut în Rasuwa, care este în nordul capitalei Kathmandu și aproape de granița cu Tibet”.

Dezastrul a afectat și partea tibetană a frontierei. Râul a ieșit din matcă după ce o cantitate uriașă de gheață și rocă s-a prăbușit în albie, provocând un val devastator în aval. Așezări întregi din districtul nepalez Rasuwa au fost măturate de torent. În unele zone, noroiul a acoperit casele până la acoperișuri.

Peste 2.000 de militari și polițiști participă la operațiunile de căutare și salvare. Misiunea este însă extrem de dificilă, din cauza drumurilor înguste de munte, a zonelor izolate și a vremii instabile. În plus, autoritățile se tem de noi viituri, ceea ce îi obligă pe salvatori să înainteze cu precauție.

Regiunea afectată este o destinație importantă pentru turiști și pelerini. Așa se explică faptul că printre cei dispăruți se află și sute de turiști străini, din India, Marea Britanie, Australia, Statele Unite, Canada, Japonia, Coreea de Sud și Malaezia. Rudele așteaptă cu disperare informații despre cei dragi.

Uniunea Europeană, China și India au trimis provizii în zonele afectate de viituri. Statele Unite au anunțat un ajutor de 500.000 de dolari, destinat adăposturilor de urgență, serviciilor sanitare și altor materiale necesare comunităților afectate.

Autoritățile spun că tragedia nu a fost provocată de un cutremur, așa cum s-a crezut inițial. Analizele Serviciului Geologic al Statelor Unite indică însă că inundațiile au fost provocate de prăbușirea unei mase glaciare, care a blocat cursul râului și a dus ulterior la eliberarea bruscă a unei cantități uriașe de apă și resturi.

Derek Van Dam, CNN: „Continentul asiatic se încălzește de două ori mai repede decât media globală. Pe internet au circulat mai multe videoclipuri cu clădiri, inclusiv centrale hidroelectrice, care au fost luate pe sus de acest torent furios de apă care s-a prăvălit în cascadă pe versanți și pe munți, fiind canalizat între aceste defilee foarte înguste. Mergem puțin mai în aval și observăm că aici se aflau unele dintre comunitățile care erau atât de vulnerabile la astfel de fenomene”.

Schimbările climatice accelerează topirea ghețarilor în anumite zone din Himalaya, însă oamenii de știință spun că este prea devreme pentru a stabili dacă și în ce măsură au contribuit la producerea acestui dezastru.