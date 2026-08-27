Sute de persoane sunt încă date dispărute. Printre cei de negăsit se numără mulți turiști străini, dar și zeci de polițiști și militari nepalezi.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Un val uriaș de apă și noroi, comparabil cu un tsunami, s-a revărsat peste mai multe localități din Himalaya, de la granița dintre Nepal și Tibet - un teritoriu autonom controlat de China.

Pe rețelele de socializare circulă imagini sfâșietoare cu oamenii care încearcă să fugă din calea viiturii, care a înghițit în viteză poduri, șosele și case.

Localnic: „După ce am ajuns în piața Dhunge, în jumătate de oră, a venit viitura și a distrus totul. Mulți oameni se pregăteau să meargă la serviciu la ora aia. Câți oameni sunt dați dispăruți sau morți - nu știm exact”.

Localnică: „Toți cei din familia mea au fost luați de ape chiar sub ochii mei. Mama, tata, sora mea și copiii ei, cu toți au fost pur și simplu luați de viitură. N-au avut nicio șansă”.

Tânăr: „Eram împreună cu mama și am încercat să scăpăm din dezastru. Am reușit să o salvez pentru că am ținut-o strâns de mână și nu i-am dat drumul. Dar înainte de asta îi dădusem telefonul surorii mele ca să o pot contacta la nevoie și i-am spus să stea la adăpost. Acum este de negăsit, iar telefonul este închis”.

Printre cei de negăsit sunt 300 de turiști străini, cei mai mulți asiatici, dar și britanici și olandezi. Fapt rar, care denotă gravitatea celor întâmplate, președintele Chinei a dat public indicații pentru găsirea rapidă a celor dispăruți.

Azadeh Moshiri, corespondentă BBC: „Adevărata dimensiune a acestui dezastru și numărul de victime este în continuare în creștere. O parte dintre victime au fost confirmate, dar aici este o zonă destul de izolată, iar informațiile circulă greu. Totul s-a petrecut în Rasuwa, care este în nordul capitalei Kathmandu și aproape de granița cu Tibet. Poliția a anunțat că zeci de ofițeri sunt dați dispăruți și se fac eforturi pentru a-i găsi. Din păcate, Nepalul a mai trecut prin inundații, doar anul trecut 18 oameni au murit exact în aceeași zonă, dar atunci din cauza unei viituri glaciare produsă atunci pe partea chineză a graniței”.

Autoritățile locale au susținut că dezastrul ar fi fost cauzat de un cutremur, care a produs apoi, în lanț, o avalanșă și inundații. Specialiștii americani exclud, însă, această variantă.

Serviciul de Geologie al Statelor Unite a transmis că seismul a fost de fapt cauzat de alunecarea de teren.

Derek Van Dam, corespondent CNN: „Acesta este râul care, în cele din urmă, a ieșit din matcă din cauza apei care s-a acumulat cu adevărat din topirea ghețarilor în timp. // Continentul asiatic se încălzește de două ori mai repede decât media globală, în condițiile în care întreaga planetă suferă din cauza încălzirii globale. Apoi, am văzut mai multe videoclipuri cu clădiri, inclusiv centrale hidroelectrice, care au fost luate pe sus de acest torent furios de apă care s-a prăvălit în cascadă pe versanți și pe munți, fiind canalizat între aceste defilee foarte înguste. Mergem puțin mai în aval și observăm că aici se aflau unele dintre comunitățile care erau atât de vulnerabile la astfel de fenomene”.

Practic, sate întregi au fost construite pe marginea râului, în această vale îngustă. Așa că mulți locuitori n-au avut nicio șansă în fața unei asemenea viituri.