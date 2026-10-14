Și afectează puternic eficiența dronelor pe care ucrainenii le folosesc, inclusiv pentru interceptarea atacurilor rusești.

Între timp, Rusia continuă să lovească infrastructura critică a Ucrainei, în ciuda așa- numitului "armistițiu energetic" pe care l-a anunțat Donald Trump.

O dronă cu reacție a lovit direct un depozit magazin din orașul Luțk, din Vestul Ucraina Sunt pest 20 de morți și rănți.

Asta, după o nouă noapte de teroare în Ucraina, când Rusia a lansat, 40 de rachete balistice și de croazieră dar și 130 de drone. Doar patru rachete au fost doborâte de apărarea anti-aeriană, care a fost depășită.

Potrivit președintelui Zelenski, infrastructura energetică "critică" a fost lovită in Kiev și împrejurimi precum și în orașul Harkov.

În capitală a fost țintită o importantă centrală electrică. Mai multe cartiere, cu peste 600.000 de locuitori au rămas fără electricitate și apă caldă.

„Atacul a fost în mod evident deliberat, iar amploarea sa a fost demonstrativă – Rusia nu a manifestat niciodată până acum un asemenea dispreț fățiș față de Statele Unite", a transmis Volodimir Zelenski, referindu-se la încălcarea așa-numitului armistițiu energetic, pe care Donald Trump l-a anunțat încă de duminică.

Dan Johnson, corespondent BBC în Ucraina: „Acesta este unul dintre locurile loviturilor, un bloc de locuințe cu 9 etaje, într-un cartier de la marginea Kievului. Și asta nu ține doar de incapacitatea Ucrainei de a doborî rachetele rusești. Ucrainenii n-au mai primit informații despre lansări, pentru a putea alerta mai din timp populația. Fluxul de informații de la Statele Unite, pe care Ucraina se bazează, nu a ajuns în mod eficient, în ultimele două nopți. Astfel că ultimele două valuri de atacuri cu rachete au venit prin surprindere”.

Reporter: A oprit SUA schimbul de informații cu Ucraina?

Donald Trump: Nu, nu am încetat să facem asta. Îi ajutăm. De fapt, îi ajutăm să ajungă la o soluție finală. Vrem ca războiul să se încheie, Peter. Îi ajutăm și împărtășim informații cu ei. Vrem ca războiul să se încheie, așa că lucrăm cu ei și cu Rusia pentru ca războiul să se încheie.

Reporter: Ce vă dă atâta încredere că Putin își dorește mai mult decât Zelenski să se încheie războiul?

Donald Trump: Mă bazez pe experiența negocierilor. Asta am făcut toată viața mea: am încheiat acorduri. Cred că amândoi (Putin și Zelenski) vor să pună capăt războiului, dar nu știu cum să ajungă în acel punct. E multă ură între ei.

Pe de altă parte, un consilier al președintelui Zelenski a anunțat că SpaceX, compania deținută de Elon Musk, "a implementat peste noapte o limită de viteză pentru conexiunea la terminalele Starlink". Iar restricțiile impuse rețelei de internet prin satelit au perturbat misiunile ucrainene de pe câmpul de luptă.

Starlink este un instrument esențial care îi permite Kievului să dirijeze eficient dronele sale către ținte rusești și, totodată, să protejeze spațiul aerian al Ucrainei. Dronele interceptoare ucrainene depind de conexiunea Starlink la viteze mari, pentru a putea doborî noile drone rusești propulsate cu reacție.

Michael Clarke, analist de securitate Sky News: „Americanii pun o presiune enormă asupra Ucrainei. Și nu doar că le cer să nu atace rafinăriile rusești. Să revenim la așa-zisul nou plan de pace, care este de fapt un plan de capitulare a Ucrainei. La discuțiile de la Miami, (emisarii) Witkoff și Kushner le-ar fi spus ucrainenilor: "Putin nu va ceda, așa că trebuie să cedați voi." Asta este poziția de negociere”.