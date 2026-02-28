Potrivit companiei de transport public din Milano, contactată de Fanpage.it, vatmanul în vârstă de 60 de ani — care a declarat că i s-a făcut rău — „este un angajat foarte experimentat, care își cunoaște bine meseria și traseul pe care îl opera”. Angajat al companiei din 1991, bărbatul este, se pare, aproape de pensionare.

Ipoteza unei stări de rău, analizată de anchetatori

O posibilă stare de rău este, în acest moment, una dintre principalele ipoteze formulate de anchetatori imediat după accident, în cadrul investigației deschise de Parchetul din Milano, coordonată de procurorul Marcello Viola și de procurorul Elisa Calanducci, pentru omor din culpă și vătămare corporală din culpă, pentru a face lumină în legătură cu accidentul dramatic de vineri după-amiază.

Între timp, Parchetul a dispus ridicarea imaginilor de pe camerele de supraveghere din zonă și a celor din interiorul tramvaiului. În următoarele ore va fi analizată poziția șoferului în momentul accidentului. Un alt aspect important de verificat este dacă acesta folosea telefonul mobil, motiv pentru care aparatul a fost confiscat.

Potrivit relatărilor, mulți colegi îl descriu pe vatman ca fiind un angajat atent și conștiincios, o persoană calmă, astfel încât le este greu să creadă că a fost vorba despre o eroare umană și sunt mai înclinați să susțină ipoteza unei stări de rău. Cu toate acestea, rămâne neclar de ce sistemele de siguranță ale vehiculului, care ar fi putut și ar fi trebuit să oprească tramvaiul la timp, nu au fost activate.

Reacția companiei de transport public din Milano

Între timp, Alberto Zorzan, directorul general al companiei de transport public din Milano, a declarat: „Dorim să ne reînnoim condoleanțele pentru cele două victime ale acestui accident foarte grav și apropierea noastră față de cei răniți și implicați, inclusiv față de vatmanul nostru, care este imediat la dispoziția autorităților judiciare.”

„Aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au intervenit pentru a salva pasagerii și cetățenii, precum și tehnicienilor care au lucrat pe tot parcursul nopții pentru a îndepărta tramvaiul și a restabili rapid traficul pe tronsonul afectat. Compania de transport public din Milano a colaborat imediat cu autoritățile și continuă să coopereze pentru a furniza toate informațiile necesare anchetatorilor, astfel încât să se poată face deplină lumină asupra celor întâmplate.”

„În mod evident, nu putem face declarații cu privire la evoluția anchetei, care este analizată de autoritățile competente”, a concluzionat Zorzan.