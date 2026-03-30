Reuniunea, programată la ora 13:00, urmează să se desfăşoare la nivel de vicepremieri şi miniştri, fără prezenţa liderilor PSD, UDMR şi USR.

Premergător şedinţei coaliţiei, luni dimineaţă, premierul Ilie Bolojan a coordonat o şedinţă de lucru în cadrul căreia s-au prezentat scenarii şi cifre privitor la măsurile pe care guvernul se pregăteşte să le ia în continuare pentru atenuarea scumpirii combustibililor.

Duminică, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a subliniat că o scădere reală a preţurilor la pompă poate fi obţinută fie prin diminuarea TVA, fie prin reducerea proporţională a accizei.

"Mâine va avea loc o şedinţă de lucru extrem de aplicată pe scenarii referitoare la ceea ce am spus încă de acum o lună de zile şi anume că o scădere reală a preţului final la pompe poate să vină, pe lângă mecanismele de reglare de piaţă, pe lângă mecanismele de reglare a adaosurilor comerciale şi a supraimpozitării unor venituri excepţionale, doar din două surse care au legătură directă cu segmentul de fiscalitate a preţului combustibililor. Acest lucru reprezintă fie diminuarea TVA, care în momentul de faţă a fost aplicată în câteva state europene, dar care în România e în continuare o opţiune, şi doi - reducerea proporţională a accizei, cu un mecanism extrem de clar", a afirmat Ivan într-o conferinţă de presă la Brăila.

El a subliniat că în această perioadă statul român are venituri suplimentare din creşterea preţului, din încasare suplimentară din TVA.

"Se calculează tot ceea ce încasează suplimentar de Ministerul de Finanţe în această perioadă, luna martie plus cele trei luni de criză în domeniul carburanţilor, iar toţi aceşti bani, într-o formă foarte clară şi transparentă, se întorc în buzunarul oamenilor. Este un lucru la care atât eu, cât şi Partidul Social Democrat nu renunţăm. Asta a fost o decizie pe care colegii mei, prin vocea preşedintelui Sorin Grindeanu, mi-au transmis-o şi acest lucru este total nenegociabil", a mai afirmat Ivan.