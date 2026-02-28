Analiza realizată de World Health Organization (OMS) arată că Europa este pe cale să își păstreze până în 2030 statutul de cel mai mare consumator de tutun din lume. Raportul evidențiază tendințe „deosebit de îngrijorătoare” în rândul femeilor și tinerilor, scrie The Guardian.

Patru din zece femei adulte fumătoare din lume – aproximativ 62 de milioane – locuiesc pe continentul european. În același timp, 4 milioane de adolescenți cu vârste între 13 și 15 ani folosesc produse din tutun.

În privința vape-urilor și țigărilor electronice, Europa conduce clasamentul global al utilizatorilor adolescenți frecvenți: 14,3% dintre copiii cu vârste între 13 și 15 ani folosesc în mod regulat astfel de produse. În rândul adulților, continentul ocupă locul al doilea la nivel mondial, după Asia, în ceea ce privește utilizarea țigărilor electronice.

1,1 milioane de decese anual din cauza tutunului

Impactul este devastator: consumul de tutun provoacă aproximativ 1,1 milioane de decese în Europa în fiecare an.

Dr. Hans Kluge, directorul regional al OMS pentru Europa, avertizează că, fără „acțiuni accelerate”, Europa va rămâne regiunea cu cele mai slabe performanțe și în 2030. Potrivit acestuia, rata ridicată a utilizării țigărilor electronice în rândul copiilor este consecința directă a strategiilor industriei care țintesc tinerii.

„Avem responsabilitatea de a schimba direcția acum: să protejăm tinerii de dependența de nicotină, să prevenim interferența industriei în politicile de sănătate și să aplicăm reglementările care pot preveni o viață întreagă de prejudicii evitabile”, a declarat Kluge.

Acesta a subliniat că nivelul ridicat al consumului în rândul fetelor de 13–15 ani nu este întâmplător, ci rezultatul unei strategii deliberate care promovează produse aromate și campanii sofisticate pe rețelele sociale.

Modele de reacție: Belgia, Danemarca și Țările de Jos

Potrivit OMS, țări precum Belgia, Danemarca și Țările de Jos demonstrează că fenomenul poate fi combătut prin reglementarea produselor noi, interzicerea aromelor și restricționarea publicității. Oficialii spun că toate statele europene ar trebui să urmeze acest exemplu pentru a proteja generațiile viitoare.

Regatul Unit este pe cale să atingă o reducere relativă de 30% a prevalenței consumului de tutun în rândul persoanelor de peste 15 ani și, cu o rată de 13%, are a treia cea mai scăzută prevalență din Europa, după Turkmenistan și Islanda.

Legi insuficiente și progrese în pericol

Analiza mai arată că doar o treime dintre țările europene au legi antifumat care acoperă toate spațiile publice, iar numai un sfert au interzis publicitatea la tutun.

Kristina Mauer-Stender, consilier regional pentru controlul tutunului în cadrul OMS Europa, avertizează că progresele obținute în ultimele decenii sunt fragile: politicile trebuie să țină pasul cu evoluția rapidă a produselor pe bază de nicotină. Aplicarea acelorași măsuri stricte și asupra produselor noi și emergente este esențială pentru protejarea tinerilor și menținerea câștigurilor în sănătatea publică.