Miniştrii de externe ai Turciei şi Egiptului au sosit duminică la Islamabad pentru a participa la o reuniune specială privind conflictul din Orientul Mijlociu, o întâlnire cvadrilaterală (la care mai participă Arabia Saudită şi Pakistan) programată să înceapă în această după-amiază şi care va continua luni, informează EFE.

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, şi ministrul egiptean de externe, Badr Abdelatit, se află deja în capitala pakistaneză pentru a coordona eforturile de mediere regională.

Potrivit surselor oficiale, ministrul saudit de externe, prinţul Faisal bin Farhan, era aşteptat să aterizeze la baza aeriană militară la ora locală 15:00 (10:00 GMT).

Cei trei demnitari în vizită se vor întâlni cu gazda lor, viceprim-ministrul pakistanez şi ministrul de externe Ishaq Dar.

Această întâlnire comună, programată să înceapă la ora locală 16:00 (11:00 GMT), îşi propune să unifice poziţiile în faţa escaladării conflictului dintre Israel, Statele Unite şi Iran.

Pakistanul acţionează în prezent ca intermediar oficial pentru transmiterea către Teheran a unei propuneri de pace în 15 puncte, elaborată de administraţia preşedintelui Trump, o iniţiativă diplomatică susţinută de Ankara şi Cairo pentru a menţine deschise liniile de comunicare.

Iranul a cerut să se aibă încredere în acțunile diplomatice ale Pakistanului

Succesul acestor negocieri reprezintă o prioritate de securitate naţională pentru Islamabad, a cărui neutralitate este ameninţată direct de acordul strategic de apărare mutuală semnat cu Arabia Saudită în septembrie 2025.

Având în vedere recentele atacuri asupra infrastructurii din Golf, diplomaţia pakistaneză solicită un armistiţiu pentru a preveni activarea acestui pact militar, un scenariu care ar forţa Pakistanul să intre în război pentru a apăra Riadul, confruntându-se simultan cu o criză energetică severă şi lupte la graniţa sa cu Afganistanul.

Întâlnirea de duminică are loc la doar câteva ore după ce guvernul de la Islamabad a anunţat că Iranul a autorizat trecerea a 20 de nave comerciale pakistaneze prin Strâmtoarea Ormuz, o mişcare pe care ministrul de externe Dar a descris-o duminică dimineaţa ca fiind un gest vital de "consolidare a încrederii".

Preşedintele iranian Masud Pezeshkian a cerut sâmbătă să se aibă încredere în aceste discuţii în timpul unei conversaţii cu prim-ministrul pakistanez, în timp ce aceştia continuau să evalueze planul de pace.

Pakistanul este o putere nucleară recunoscută, deținând un arsenal estimat la aproximativ 170 de focoase nucleare. Statul pakistanez este singura țară islamică deținătoare de armament nuclear, dezvoltându-și programul ca o contrapondere strategică la capacitățile nucleare ale Indiei. Programul este axat pe descurajarea convențională și nucleară în regiune.