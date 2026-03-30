În noaptea de duminică spre luni, autoritățile și voluntarii au fost mobilizați din cauza riscului de inundații în Biliești și Mirceștii Vechi, fiind emis un mesaj RO-Alert.

Din zonă au fost evacuate zeci de persoane, dar alte câteva sute au refuzat să plece.

Potrivit ISU Vrancea, forţele de intervenţie au intervenit pentru salvarea unei persoane rămasă izolată în urma creşterii rapide a debitului râului Putna, în zona localităţii Făurei, comuna Garoafa. Aceasta a fost evacuată în condiţii de siguranţă, de un echipaj de pompieri militari, cu o barcă pneumatică.

De asemenea, pompierii militari au intervenit cu două autospeciale şi două motopompe, în municipiul Focşani, pentru evacuarea apei acumulată pe carosabil, pe DN2 E85 – Calea Moldovei, pentru a evita riscul producerii unor evenimente nedorite. Duminică, serviciile de urgenţă profesioniste şi voluntare au evacuat apa acumulată în curţile a două gospodării din comuna Spulber.

Totodată, pe DJ 205D, în comuna Vrâncioaia, şi pe DN 2D, în satul Lepşa, comuna Tulnici, serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă, în cooperare cu administratorii sectoarelor de drum, au acţionat pentru îndepărtarea unor pietre căzute pe carosabil, care puteau pune în pericol traficul rutier.

În urma avertizărilor primite de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea s-a constatat existenţa unui risc iminent de producere a inundaţiilor pe râul Putna în zona localităţilor Bilieşti şi Mirceştii Vechi.

A fost emis Ro-Alert

Astfel, a fost emis un mesaj RO-ALERT, pentru avertizarea populaţiei privind riscul producerii unor inundaţii. Autorităţile administraţiei publice locale din zonele vizate au fost informate cu privire la pericolul iminent, fiind dispuse măsuri pentru protejarea populaţiei.

Peste 200 de cadre cu 65 de mijloace tehnice din cadrul ISU Vrancea, IPJ Vrancea şi IJJ Vrancea au fost mobilizate, în noaptea de duminică spre luni, iar 50 de militari din cadrul Garnizoanei Focşani, cu mijloace tehnice specifice, sunt pregătiţi să intervină în sprijinul forţelor de intervenţie aflate în teren.

„Având în vedere evoluţia situaţiei, autorităţile au dispus începerea evacuării preventive a populaţiei din zonele afectate, măsura fiind implementată pentru protejarea vieţii şi siguranţei cetăţenilor”, a arătat sursa citată.

Echipajele au monitorizat cursurile de apă, au verificat zonele vulnerabile, fiind luate măsuri de prevenire menite să reducă impactul eventualelor viituri asupra comunităţilor locale.

De asemenea, Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea a intervenit cu 34 de muncitori şi 11 mijloace tehnice, fiind mobilizate resurse importante pentru limitarea efectelor posibile ale creşterilor de debite. În teren sunt utilizate 500 de metri de diguri mobile din panouri, precum şi 2.000 de saci de nisip, pentru consolidarea zonelor expuse şi protejarea infrastructurii şi a gospodăriilor.

În timpul nopţii, din satul Mirceştii Vechi, comuna Vânători, 16 persoane s-au autoevacuat la rude, 4 persoane au fost evacuate la Şcoala Vânători, 4 persoane au refuzat evacuarea.

Din comuna Bilieşti, 3 persoane au fost evacuate la Căminul Cultural, 2 persoane s-au autoevacuat la rude, iar 160 persoane au refuzat evacuarea.