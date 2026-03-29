Vibrația zilei este 3 și vom fi sinceri atât cu noi înșine, cât și cu ceilalți.

Horoscop 30 martie 2026 – BERBEC

Aveți energie și veți da randament bun la muncă, iar situația financiară se va îmbunătăți, posibil prin activități suplimentare în paralel cu serviciul. Poate intrați într-o competiție cu cineva care se consideră mai puternic, dar veți reuși să vă impuneți și să ieșiți învingători.

Horoscop 30 martie 2026 – TAUR

Se poate să lansați un nou proiect și să vă folosiți toate resursele pentru a-l duce la bun sfârșit; veți găsi și sponsorizare. Este posibil să găsiți lucruri pe care le căutați de mult timp și să cheltuiți o parte din economii.

Horoscop 30 martie 2026 – GEMENI

Se ivește ocazia să candidați pentru un post, treceți cu bine de interviu și aveți șanse mari să fiți selectați. Poate puneți în aplicare o idee mai veche care se va bucura de succes și va avea ecouri favorabile în rândul publicului.

Horoscop 30 martie 2026 – RAC

Veți depune eforturi pentru a vă face înțeleși, atât la serviciu, cât și în familie. Acasă va fi mai ușor, însă la serviciu lucrurile pot fi mai dificile. O sumă de bani din trecut va ajunge la voi și vă va oferi o rezervă pentru eventuale situații neprevăzute.

Horoscop 30 martie 2026 – LEU

Se conturează posibilitatea de a vă reface viața de cuplu și, dacă vă simțiți pregătiți emoțional, veți încerca o nouă etapă. Se anunță o perioadă mai bună din punct de vedere financiar și vă veți face planuri pentru o escapadă la sfârșit de săptămână.

Horoscop 30 martie 2026 – FECIOARĂ

Sunt treburi solicitante acasă: poate faceți reparații sau cumpărați lucruri noi, folosind din economii pentru a face față cheltuielilor. Se poate să aveți un eveniment în weekend și începeți pregătirile din timp.

Horoscop 30 martie 2026 – BALANȚĂ

Vă luați inima în dinți și le cereți șefilor o mărire de salariu, un voucher sau zile libere, deoarece v-ați îndeplinit obiectivele și meritați o recompensă. Veți regla relația de cuplu și vă veți organiza timpul astfel încât să rezolvați problemele și să vă bucurați de momentele petrecute împreună.

Horoscop 30 martie 2026 – SCORPION

Este posibil să aveți o discuție sau o negociere cu șefii, în care să vă exprimați punctul de vedere și să alegeți un proiect potrivit pentru voi. Vă puteți face o programare la medic pentru a verifica starea de sănătate și, dacă este cazul, să urmați un tratament.

Horoscop 30 martie 2026 – SĂGETĂTOR

Se poate să revină cineva cu care ați avut neînțelegeri și veți reevalua sentimentele pentru a vedea dacă este posibilă o reluare a relației. Veți face și câteva schimbări în locuință, cumpărând obiecte noi și renunțând la cele vechi.

Horoscop 30 martie 2026 – CAPRICORN

Veți rezolva mai multe situații, unele legate de școală, altele de viața personală, și veți avansa în diferite proiecte. Veți acorda mai mult timp copiilor, implicându-vă în activitățile lor și susținându-le dezvoltarea.

Horoscop 30 martie 2026 – VĂRSĂTOR

Se poate să primiți bani în plus la salariu, un voucher sau o altă formă de recompensă din partea șefilor, pentru munca depusă. Poate veți fi cooptați într-un proiect important, prin care veți ajuta persoane aflate într-o situație dificilă.

Horoscop 30 martie 2026 – PEȘTI

Ați putea lucra pe mai multe planuri și să adunați bani, deoarece se conturează cheltuieli mai mari în această perioadă. Pot intra sume suplimentare în cont, din activități independente sau din vânzări, iar voi veți alege să le economisiți pentru o investiție importantă.