Timișoara și-a căpătat numele de „orașul florilor” în urmă cu aproape un secol, când Parcul Rozelor a beneficiat de aranjamente florale realizate din peste 300 de soiuri de trandafiri.

Orașul și-a păstrat reputația odată cu Grădina Regală de Trandafiri de la Casa Muhle. Iată ce poți vedea aici și de ce primăvara este cea mai bună perioadă pentru a vizita Timișoara.

Timișoara, intitulat „orașul florilor”

Timișoara este cunoscută ca „orașul florilor” datorită numeroaselor parcuri, majoritatea de-a lungul râului Bega, dar și pentru renumele pe care l-a câștigat încă din secolul al XIX-lea, când aici locuiau mulți cultivatori celebri de flori, mai ales de trandafiri, faimoși în toată Europa.

Primul parc a fost deschis în 1850. În 1919, orașul avea deja peste 262.000 mp de spații verzi, peste 22.000 de copaci plantați de-a lungul străzilor și trei sere, inclusiv una cu palmieri.

Când vizitezi Timișoara, e imposibil să nu faci măcar o plimbare într-unul dintre parcurile frumoase pline de flori și plante frumoase.

Cel mai cunoscut parc din oraș este Parcul Rozelor numit anterior și Parcul Cultural și de Relaxare „Ștefan Plavi”.

Se spune că a fost construit cu ajutorul doamnelor bogate din oraș, care au adus cele mai frumoase soiuri de trandafiri.

Parcul a fost inaugurat în 1934 cu ajutorul unor grădinari celebri ai vremii: Muhle, Niemetz și Agatsy.

În 1891, la Expoziția Universală la care a participat regele Franz Josef, Wilhelm Mühle a prezentat parcul, care avea peste 300 de specii de trandafiri.

Mühle deținea o grădină mare cu 17 solarii, iar trandafirii lui erau cunoscuți și peste hotare. Chiar reginele din Ungaria, România și Serbia comandau de la el buchete și coroane de flori.

Din 2009, Timișoara sărbătorește în fiecare an „Ziua Trandafirului” în ultima joi din mai.

Parcul este deschis de marți până duminică între orele 8:00 și 22:00 și este închis lunea.

Spectacolul magnoliilor: când și unde le poți admira

Este ceva aproape ireal la floarea de magnolie, cu petalele ei groase, ca de mătase brută, și cu contururile largi și voluptoase. Această floare cucerește inimile tuturor.

Magnolia este una dintre cele mai vechi plante, iar fosilele din Perioada Terțiară (2 – 65 de milioane de ani), când vaste păduri acopereau regiunile arctice, au confirmat acest lucru.

Magnoliile pot înflori în orice perioadă între februarie și iunie, în funcție de varietate. Magnoliile foioase sunt de obicei primele care înfloresc în an, la începutul primăverii. Varietățile care înfloresc mai târziu pot înflori până spre sfârșitul verii.

O vizită în Timișoara îți oferă un real spectacol al magnoliilor. La început de primăvara, vei vedea primii copaci că încep să înflorească, iar până în luna iunie, explozia de culori, forme și parfum este o adevărată feerie.

În Timișoara, orașul florilor, poți admira magnoliile în Parcul Alpinet, în Parcul Copiilor - Ion Creangă, în parcul Dacia, dar și în celebrul parc al Rozelor și în Parcul Scuarul Elevilor.

Aceste flori mai pot fi admirate și în Parcul Uzinei. Totodată, le mai găsești în Iulius Gardens, în Parcul Castelului Huniade, dar și în Parcul Botanic.

Cireșii japonezi, o explozie de culoare primăvara

Tot în Timișoara te poți bucura de fabuloșii cerești japonezi, pe care îi găsești de-a lungul străzii Alexandru Borza și pe aleea centrală din Parcul Rozelor.

Primăvara, Timișoara oferă un adevărat spectacol. Pe site-ul Visit Timișoara găsești un calendar l înfloririlor pentru o mulțime de plante și flori. Principalele atracții rămân cireșii, lalelele și magnoliile.

Pentru cireșii japonezi, traseele recomandate sunt: Sakura la Timișoara (traseu de 1km, cu cireși japonezi și pruni roșii, ideal în lunile martie-aprilie, din spatele Catedralei la Parcul Rozelor) și marele tur al florilor (traseu de 4km, cu pruni roșii, cireși japonezi, magnolii, lalele, pansele, glicena, azalee, ideal în lunile martie-aprilie, din Parcul Alpinet la Iulius Gardens).