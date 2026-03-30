Trump a mai spus că Iranul a acceptat să permită trecerea a 20 de nave care transportă petrol prin Strâmtoarea Ormuz începând de luni dimineață și în următoarele câteva zile, „ca semn de respect”.

„Aș spune doar că ne descurcăm extrem de bine în acea negociere, dar nu se știe niciodată cu Iranul, pentru că negociem cu ei și apoi trebuie mereu să-i aruncăm în aer”, a declarat Trump reporterilor duminică seara la bordul Air Force One, în timp ce se îndrepta spre Washington, potrivit Associated Press.

Trump a fost întrebat dacă Iranul a răspuns la planul de încetare a focului în 15 puncte propus de SUA și a răspuns afirmativ, adăugând: „Ne-au acceptat majoritatea punctelor. De ce nu ar fi făcut-o?”

Însă Trump nu a oferit detalii când a fost întrebat despre Iran, care, după spusele sale, pare să fi făcut concesii majore.

El a mai spus că noul Lider Suprem al Iranului, Ayatollahul Mojtaba Khamenei, „poate că este în viață, dar este evident că se află într-o situație foarte gravă. Este grav rănit.”

Donald Trump, președintele SUA:

„Așadar, am avut astăzi negocieri foarte bune cu Iranul, obținând multe dintre lucrurile pe care ar fi trebuit să ni le ofere cu mult timp în urmă. Vom vedea cum vor evolua lucrurile. Dar negocierile merg foarte bine, avansează într-un ritm foarte bun. Și au distrus astăzi o mulțime de ținte suplimentare. Marina a plecat. Forțele Aeriene au plecat. Știm asta. Dar noi am distrus multe, multe ținte astăzi. A fost o zi importantă. Și negociem cu ei direct și indirect. Avem emisari, dar discutăm și direct și, după cum știți, au fost de acord să trimită opt bărci acum două zile și apoi au mai adăugat încă două.

Așadar, erau zece nave. Și astăzi ne-au oferit, ca un omagiu, nu știu, nu pot defini exact, dar ne-au oferit, cred, în semn de respect, 20 de nave cu petrol, nave mari, foarte mari, care trec prin Strâmtoarea Ormuz. Și asta va avea loc începând de mâine dimineață. În următoarele câteva zile, vor fi multe nave.

Și aș spune doar că ne descurcăm extrem de bine în acea negociere, dar nu se știe niciodată cu Iranul, pentru că negociem cu ei, iar apoi trebuie mereu să-i aruncăm în aer, fie că este vorba de bombardiere B-2, fie doar de anularea, de exemplu, a acordului nuclear cu Iranul încheiat de Barack Hussein Obama, probabil cel mai prost acord pe care l-am făcut vreodată ca țară, unul dintre cele mai proaste acorduri pe care le-am făcut vreodată. Dar l-am anulat și, din fericire, altfel, în acest moment ar fi avut o armă nucleară. Și am efectuat atacul cu bombardierele B-2 și i-am împiedicat să aibă arme nucleare, iar acum a trebuit să-i bombardăm din nou.

Și o vom face, probabil cred că vom încheia un acord cu ei. Sunt destul de sigur, dar este posibil să nu o facem. Dar am avut o schimbare de regim, dacă te uiți deja, pentru că un regim a fost decimat, distrus. Sunt toți morți. Următorul regim este în mare parte mort. Iar al treilea regim, avem de-a face cu oameni diferiți față de cei cu care a avut de-a face cineva înainte. Este un grup cu totul diferit de oameni. Așadar, aș considera asta o schimbare de regim. Și, sincer, au fost foarte rezonabili. Așadar, cred că am avut o schimbare de regim. Dar nu poți face mult mai bine de atât. Regimul care era cu adevărat rău, cu adevărat malefic, a fost primul care a fost înlăturat. Al doilea a fost numit și a dispărut. Sunt toți morți, cu excepția unuia care mai are puțină viață în el. Și apoi, ei sunt cu adevărat al treilea grup și al treilea grup de oameni care par să fie mult mai rezonabili. Este cu adevărat o schimbare de regim.”