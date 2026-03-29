În Teleorman, un vârtej asemănător unei tornade a smuls un acoperiș și a distrus mai multe solarii. Tot acolo a căzut și grindină. Pompierii au intervenit și în mai multe curți inundate.

Iar în Suceava, apele umflate ale unui râu au rupt o șosea și amenință să distrugă un pod. În Teleorman, martorii au surprins o tornadă de mici dimensiuni. În zonă, o casă și mai multe solarii au fost spulberate.

Lt. Col. Gelu Dragomir, purtător de cuvânt ISU Teleorman: „Pompierii au intervenit pentru îndepărtarea elementelor de construcție desprinse, prevenind producerea altor situații de risc și bunurile acestora."

Grindina în cantități mari a albit grădinile, câmpiile și drumurile. În 6 localități, pompierii au intervenit cu motopompe pentru a scoate apa acumulată în mai multe curți.

Iar în Suceava, râul Suha, umflat de ploi, riscă să distrugă un pod de lemn montat provizoriu după inundațiile dezastruoase din Broșteni, din iulie anul trecut. Și a rupt deja șoseaua în altă zonă.

Traian Andronachi, prefect Suceava: „Ca urmare a fenomenului de precipitații, varianta ocolitoare pentru reabilitarea podului pe care ne aflăm în momentul de față, varianta ocolitoare a fost afectată."

La munte, a continuat să ningă, iar stratul de zăpadă ajunge până aproape de 2 metri grosime la Vârful Omu, 175 de cm la Bâlea Lac, 57 la Sinaia și 18 la Fundata.

Precipitațiile și fenomenele meteo extreme sunt aduse de un ciclon care va părăsi țara noastră mâine dimineață.

Corespondent Știrile PRO TV: „Ciclonul Deborah s-a format în bazinul Mării Mediterane, deasupra Italiei. S-a alimentat cu vapori de apă din zona Greciei și s-a deplasat prin Peninsula Balcanică, astfel încât ne-a afectat mai tare în zona de sud a țării. Acum se află deasupra Turciei. Ne influențează mai mult în zona de est și sud-est a țării, motiv pentru care și meteorologii au restrâns codul."

Alina Șerban, meteorolog ANM: „De la mijlocul săptămânii vom fi din nou abordați de un nucleu cu origine mediteraneană. Până atunci putem spune că luni și marți beneficiem de o mică pauză, adică precipitații pe arii mai restrânse, mai slabe cantitativ."

La munte, temperaturile vor rămâne scăzute, iar în restul zonelor vântul își păstrează intensitatea.