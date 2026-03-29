Romgaz ar fi trebuit să înceapă să facă oferte și livreze gaze și către populație din această primăvară, după ce ar fi expirat plafonarea prețurilor în acest sector.

Acum, însă, producătorul deținut de stat anuntă că, după schimbările legislative referitoare la prelungirea plafonării, nu mai dispune de cantități pentru populație până la 31 martie 2027.

Așadar, vorbim despre o amânare de un an.

Ofertele însă ar urma să fie făcute încă din decembrie 2026 ca apoi livrările să fie făcute efectiv de la 1 aprilie 2027.