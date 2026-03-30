De vină sunt prețurile mai mari și perioada instabilă pe care o traversăm, spun specialiștii din domeniu.

Într-un cartier rezidențial de la marginea Timișoarei mai sunt disponibile zece case și 20 de apartamente. În urmă cu câțiva ani, ele se vindeau încă de la stadiul de proiect. Dar acum se fac, cu greu, două-trei tranzacții pe lună.

Adrian Cionca, dezvoltator imobiliar: „Ca dezvoltatori încercăm tot felul de lucruri de a încuraja oamenii, cu un mobilier cadou, poate altădată cu un discount mai mare, poate cu un loc de parcare inclus în prețul apartamentului.”

Un alt dezvoltator, care a construit case în Moșnița Nouă, județul Timiș, mai are disponibile șase locuințe finalizate. Clienții vin la vizionare, însă...

Radu Benea, dezvoltator imobiliar: „Se simte o scădere destul de mare a tranzacțiilor. Clientul analizează mai mult. E clar că TVA-ul mărit a scăzut interesul.”

Cum sunt influențați cumpărătorii de incertitudinea economică

Darius Solomon, proprietar agenție imobiliară: „Cumpărătorii au început să amâne decizia, sunt influențați de tot felul de factori, joburi instabile și amână decizia de cumpărare.”

Potrivit datelor publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cele mai mari scăderi au fost în București, dar și în județe precum Cluj, Timiș și Brașov.

De exemplu, Ioana caută de o lună un apartament în Cluj-Napoca. După ce a analizat piața, a decis să amâne investiția.

Ioana Mălai, potențial client: „Pe partea de Cluj nu găsești un apartament mai jos de 170.000 de euro, ca să ai condiții decente. Deocamdată, din punctul meu de vedere, nu este de luat o decizie.”

Amânarea investițiilor imobiliare

Bărbat: „Trăim niște vremuri nesigure, absolut nesigure. Soluția ar fi răbdare.”

Prudența clienților este determinată și de scumpiri. Potrivit unei platforme de imobiliare, prețul mediu pe metru pătrat, la nivel național, a ajuns la aproape 2.000 de euro - cu 14% mai mare față de anul trecut.

Daniel Crainic, director marketing portal imobiliare: „Această avalanșă de taxe care s-a abătut asupra noastră ne face să intrăm într-o stare de conservare, iar acest lucru va continua atâta timp cât oamenii nu vor avea siguranța zilei de mâine.”

În aceste condiții, aproape jumătate dintre clienți caută o locuință veche și doar 4% se orientează către o locuință în construcție, potrivit aceleiași platforme.