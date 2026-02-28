După ce a marcat pentru Santos, joi, atacantul în vârstă de 34 de ani a ținut să dedice primul său gol din meci prietenului și coechipierului său din națională. Brazilianul a repetat aceeași sărbătorire ca și compatriotul său în meciul tur din barajul Ligii Campionilor împotriva Benficăi (1-0). Același meci în care Vinicius s-a plâns de insulte rasiste din partea adversarului său, Gianluca Prestianni. Atacantul lui Real Madrid tocmai deschisese scorul pentru „Merengues”, sărbătorind în fața suporterilor din Lisabona cu un dans lângă steagul de la corner.

La meciul retur de pe Bernabeu, Vinicius nu s-a abținut să repete același dans, la sfatul lui Neymar. „I-am spus: marchează un gol și fă aceeași sărbătorire. Și dacă marchez eu, voi face la fel. Vini, asta e pentru tine”, a declarat fostul atacant al PSG la microfonul televiziunii braziliene, după meciul împotriva lui Vasco de Gama (2-1).

Acuzat de Vinicius că l-a numit maimuță („mono” în spaniolă) de mai multe ori după golul brazilianului, Gianluca Prestianni a fost suspendat pentru retur de către UEFA. Benfica, în sprijinul jucătorului său, a încercat să depună un recurs, care a fost respins de organizația europeană. „Domnul Gianluca Prestianni rămâne suspendat provizoriu pentru următorul meci din competiția intercluburi a UEFA la care ar fi altfel eligibil”, a comunicat instanța în ziua meciului retur de la Madrid.

De la acuzațiile lui Vinicius, UEFA a deschis o procedură. Dacă insultele adresate de Gianluca Prestianni brazilianului se dovedesc a fi adevărate, atacantul în vârstă de 20 de ani riscă o gravă suspendare.

„Orice persoană [...] care lezează demnitatea unei persoane din orice motiv, în special culoarea pielii, religia sau originea etnică, va fi pasibilă de o suspendare de cel puțin zece meciuri, pentru o perioadă determinată, sau de orice altă sancțiune adecvată”, precizează articolul 14 din regulamentul UEFA.