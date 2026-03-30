UPDATE Cei cinci bărbați încarcerați au decedat

„Cei cinci bărbați au fost extrași din autoturismul puternic avariat. Din nefericire, cu toții prezintă leziuni incompatibile cu viața”, au transmis autoritățile.

UPDATE Traficul între Cluj-Napoca şi Zalău se desfăşoară deviat. Astfel, traficul rutier uşor este deviat pe un drum local din Sânpaul.

Traficul greu (camioane) este deviat pe rutele de ocolire:

1. Cluj-Napoca → Zalău

DN 1 până la Huedin, apoi DN 1G spre Zimbor, continuare spre Zalău

2. Zalău → Cluj-Napoca

Zalău → Românaşi → Poarta Sălajului → Sânmihaiu Almaşului → Zimbor → Huedin → Cluj

DN 1H până la Românaşi, apoi legătură spre DN 1G (Zimbor), continuare spre Huedin şi apoi DN 1 → Cluj-Napoca

___________________________________

Cinci dintre victime au rămas încarcerate, fiind în stare gravă, iar la locul accidentului a fost solicitat un elicopter SMURD. Traficul rutier pe DN 1F este oprit pe ambele sensuri.

”Pompierii lucrează pentru descarcerarea a cinci bărbaţi, care sunt, din primele date, inconştienţi. În momentele următoare va ateriza şi elicopterul”, a transmis ISU Cluj.

”În urma impactului, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de circulaţie. Conform primelor informaţii, şase persoane au fost rănite”, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj.

Acolo intervin patru autospeciale cu modul de descarcerare, două ambulanţe SMURD şi două echipaje SAJ. Totodată, este aşteptat să aterizeze elicopterul SMURD de la Punctul Aeromedical Jibou.