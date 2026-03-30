Prețul țițeiului Brent este pe cale să înregistreze o creștere lunară record de aproape 60%, depășind valorile înregistrate în timpul Războiului din Golf din 1990, scrie The Guardian.

Prețul petrolului la nivel global se tranzacționează în prima parte a zilei de luni cu 3,5% mai mult, la 116,051 dolari pe baril – o creștere de 59% până în prezent în martie – în timp ce țițeiul ușor New York a crescut cu 2%, la 101,6 dolari pe baril.

Rebelii Houthi din Yemen au lansat primele atacuri asupra Israelului în weekend, pe măsură ce războiul dintre SUA și Israel cu Iranul s-a extins. Mai multe trupe americane au sosit în Orientul Mijlociu, în timp ce armata israeliană a declarat luni că atacă infrastructura guvernamentală „în tot Teheranul”.

”Piața a exclus aproape complet perspectiva unei încheieri negociate a războiului, în ciuda afirmațiilor lui Trump privind discuțiile „directe și indirecte” în curs de desfășurare cu Iranul, și se pregătește pentru o escaladare bruscă a ostilităților militare, ceea ce reprezintă un semnal pentru țiței, cu incertitudini uriașe cu privire la momentul și natura rezultatului”, a explicat Vandana Hari, fondatoarea analiștilor de pe piața petrolieră Vanda Insights.

Prețurile gazelor naturale au crescut și ele din nou, pe fondul îngrijorărilor că aprovizionarea va fi perturbată în continuare. Contractele futures olandeze pe următoarea lună au crescut cu 1,6%, ajungând la puțin peste 55 de euro pe megawatt-oră.

Trump: Lucrul meu preferat e să iau petrolul din Iran

Piețele bursiere asiatice au scăzut luni la prima oră, în timp ce prețurile petrolului au crescut în continuare, după ce Donald Trump a declarat duminiă seară că vrea să „ia petrolul” din Iran. Brent, indicele global de referință al petrolului, a crescut imediat cu încă 2,2%, ajungând la 115,01 dolari pe baril, în creștere cu 2,4 dolari.

Piețele bursiere asiatice au scăzut, cu excepția burselor din Shanghai și Singapore, care au înregistrat o ușoară creștere. Nikkei din Japonia a scăzut cu 3%, iar Hang Seng din Hong Kong a pierdut 1,1%.

Donald Trump a declarat că „preferința sa ar fi să ia petrolul” din Iran și că forțele americane ar putea prelua centrul de export de pe insula Kharg, relatează Financial Times, în contextul în care SUA trimite mii de soldați în Orientul Mijlociu.

Președintele SUA compară potențiala mișcare din Iran cu ce a făcut în Venezuela, unde SUA intenționează să controleze industria petrolieră „pe termen nelimitat” după înlăturarea președintelui Nicolás Maduro, în ianuarie.

Trump a declarat în interviul acordat FT duminică: ”Ca să fiu sincer cu voi, lucrul meu preferat este să iau petrolul din Iran, dar unii oameni proști din SUA spun: „De ce faci asta?”. Dar sunt oameni proști”.