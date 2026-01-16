China lansează ”ofensiva șarmului” în Europa. Cumpără avioane din Franța și carne din Spania, dar urmărește ceva

16-01-2026 | 20:31
chinezoaica
De la comenzile de aeronave din Franța la piețele redeschise de carne de vită și carne de porc pentru Irlanda și Spania, oficialii din China continentală se bazează puternic pe diplomație, într-o așa numită ”ofensivă a șarmului”.

autor
Cristian Anton

China a lansat ”ofensiva șarmului” în Europa, scrie publicația South China Morning Post (SCMP), care dezvăluie însă și scopul mai mult sau mai puțin ascuns al noii diplomații duse de Beijing.

În fapt, prin avioanele cumpărate din Franța și carnea de vită sau porc contractată din Spania și Irlanda, China vrea să submineze eforturile Bruxelles-ului și să dezbine Uniunea Europeană - scrie publicația patronată de Jack Ma, proprietarul gigantului de comerț online Alibaba. 

Hua Chunying, viceministrul de externe al Chinei, radia săptămâna aceasta în timp ce i-a oferit unui important parlamentar ceh o farfurie decorativă de porțelan – un cadou care a semnalat o posibilă dezghețare a relațiilor dintre Praga și Beijing.

Imaginea a stârnit râsete în Europa: un simbol al faptului că o nouă ofensivă a ”farmecului chinezesc” împotriva unei Europe abandonate de fostul său aliat de peste Atlantic a ajuns chiar și în cele mai agresive capitale ale sale.

China vrea să dezbine Uniunea Europeană prin politicile sale șarmante

China a petrecut primele săptămâni ale anului curtând guvernele europene, oferind acces pe piață, vize și gesturi simbolice anumitor state membre ale UE, chiar dacă relațiile cu Bruxelles-ul continuă să se înrăutățească.

De la comenzile de aeronave din Franța la piețele redeschise de carne de vită și porc pentru Irlanda și Spania, Beijingul se bazează puternic pe diplomația bilaterală, în timp ce Comisia Europeană se pregătește pentru un alt an conflictual de acțiuni comerciale împotriva Chinei.

Mai multe surse au declarat că diplomații chinezi folosesc aceste canale pentru a denigra politicile puse la cale la Bruxelles și pentru a semăna dezbinare în cadrul blocului format din 27 de state membre, care în ultimii ani a adoptat o abordare comercială și geopolitică din ce în ce mai dură față de a doua cea mai mare economie a lumii.

