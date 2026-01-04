China este cel mai mare consumator de petrol al Venezuelei. Trump a anunțat ce va urma

Venezuela va continua livrările de petrol către China, dar exporturile vor fi gestionate de acum de către SUA, scrie presa chineză. Beijingul este principalul client al țițeiului din Venezuela.

Donald Trump a anunțat că SUA vor „conduce Venezuela” și vor menține fluxul de petrol către China și după capturarea lui Maduro, scrie South China Morning Post (SCMP). Publicația economică precizează că Beijingul este principalul client al țițeiului din Venezuela.

Președintele american Donald Trump a pus la îndoială disponibilitatea Mariei Corina Machado de a preluat puterea în Venezuela, în calitate de lider al opoziției.

Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că Statele Unite vor menține controlul direct asupra Venezuelei pentru a preveni ca „altcineva” să o preia după o operațiune militară care l-a capturat pe președintele Nicolas Maduro, promițând să mențină fluxul de petrol către China, chiar dacă Washingtonul a semnalat că va gestiona singură tranziția.

Remarcile lui Trump au venit la câteva ore după ce Venezuela a fost lovită peste noapte de lovituri aeriene și terestre, exploziile fiind raportate în Caracas și în alte state, determinând autoritățile locale să declare stare de urgență națională și să mobilizeze trupele.

”Un grup de oficiali civili și militari americani” va conduce temporar Venezuela

Washingtonul a confirmat ulterior că Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați și scoși din țară și a publicat fotografii care îl arată pe Maduro sub custodia SUA.

Nu a fost imediat clar cum va funcționa în practică controlul SUA asupra Venezuelei, cât va dura și ce autoritate legală îl va susține. Trump a spus că „un grup de oficiali civili și militari americani” va supraveghea temporar țara, dar nu a oferit un calendar pentru alegeri.

ONU a programat o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate pentru luni, privind rolul SUA în Venezuela.

Atacul a marcat cea mai directă acțiune militară a SUA în America Latină de la invazia Panama din 1989 și a declanșat reacții internaționale imediate, în special din partea Chinei, cel mai mare client de petrol al Venezuelei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













