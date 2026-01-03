Cel mai vechi calculator din lume are peste 2.000 de ani și a fost descoperit într-un mormânt. Ce spun oamenii de știință

Stiri Stiinta
03-01-2026 | 16:30
arheolog
Shutterstock

Un război de țesut descoperit într-un mormânt ce datează de peste 2.000 de ani în China reprezintă, practic, cel mai vechi calculator din lume. Mașinăria era extrem de sofisticată și folosea calcule programabile pentru a țese mătase.

 

autor
Cristian Anton

Un război de țesut mătase, descoperit într-un mormânt din China datat cu mai bine de 2.000 de ani, ar putea reprezenta, fără îndoială, cel mai vechi calculator din lume, scrie South China Morning Post (SCMP).

Calculatorul, în esență, este un dispozitiv de intrare-ieșire: primește instrucțiuni, execută programe, efectuează calcule automat și produce rezultate.

Conform acestei definiții fundamentale, anticul ”ti hua ji” din China, sau războiul de țesut – datând de mai bine de două milenii, din dinastia Han de Vest – ar putea fi recunoscut drept cel mai vechi computer din lume, potrivit Asociației Chineze pentru Știință și Tehnologie (CAST).

Citește și
china taiwan
Xi Jinping anunță în discursul de Anul Nou ce va face China în Taiwan: ”Reunificarea țării este de neoprit”

Descoperită în 2012 dintr-un mormânt datat în jurul anului 150 î.Hr. în Chengdu, sud-vestul Chinei, această mașină sofisticată de țesut mătase folosea calcule programabile.

Primul ”calculator” din lume, mediatizat de cel mai important organism de știință de stat din China

Programul” său se prezenta sub forma unor carduri cu modele fizice – echivalentul antic al software-ului – care direcționa ridicarea firelor individuale de urzeală conform unui design prestabilit.

Un fir de urzeală în relief reprezenta 1, în timp ce unul coborât reprezenta 0. Este cel mai vechi „hardware de calculator” cunoscut din lume, cu „software”-ul corespunzător – programul războiului de țesut cu figurine, a explicat CAST într-un videoclip postat pe contul său de socializare pe 27 decembrie.

CAST este cel mai mare organism științific oficial din China. Intrarea sa în dezbaterea globală despre cine a inventat primul calculator și susținerea publică a războiului de țesut Chengdu ca hardware proto-calculator semnalează un impuls tot mai mare pentru a rescrie istoria tehnologică dintr-o perspectivă non-occidentală.

Cum s-a sărbătorit Revelionul în lume. 2026, întâmpinat cu artificii impresionante în cele mai mari orașe

Sursa: StirilePROTV

Etichete: China, vechi, calculator, cel mai, matase, razboi de tesut,

Dată publicare: 03-01-2026 16:30

Articol recomandat de sport.ro
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Citește și...
China anunță construirea unui dispozitiv care comprimă spațiul și timpul | VIDEO
Stiri Stiinta
China anunță construirea unui dispozitiv care comprimă spațiul și timpul | VIDEO

China a anunțat punerea în funcțiune celei mai puternice centrifuge create vreodată, practic o mașină care va comprima spațiul și timpul. Dispozitivul emite o forță de 1.900 de ori mai puternică decât gravitația Pământului.

 

Xi Jinping anunță în discursul de Anul Nou ce va face China în Taiwan: ”Reunificarea țării este de neoprit”
Stiri externe
Xi Jinping anunță în discursul de Anul Nou ce va face China în Taiwan: ”Reunificarea țării este de neoprit”

Preşedintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri că reunificarea ţării este "de neoprit", într-un discurs de Anul Nou adresat naţiunii, la scurt timp după ce Beijingul a anunţat încheierea exerciţiilor militare din jurul Taiwanului.

 

Cum a reușit un bărbat paralizat, care își poate mișca doar un deget, să creeze o fermă inteligentă și să fondeze un start-up
Stiri externe
Cum a reușit un bărbat paralizat, care își poate mișca doar un deget, să creeze o fermă inteligentă și să fondeze un start-up

Un bărbat paralizat din China, care își poate mișca doar un deget de la mână și unul de la picior, a creat un sistem agricol inteligent și a înființat un start-up.

 

China doboară un nou record tehnologic: un vehicul a accelerat la 700 km/h în doar 2 secunde
Stiri externe
China doboară un nou record tehnologic: un vehicul a accelerat la 700 km/h în doar 2 secunde

O echipă specializată în Maglev, sau trenul cu levitaţie magnetică, de la Universitatea Naţională de Tehnologie a Apărării din China a accelerat cu succes un vehicul de testare de o tonă de la 0 la 700 de kilometri pe oră (km/h) în doar două secunde. 

Lumea fără reguli: cum Trump, Putin și China rescriu lupta pentru leadership global - presa internațională
Stiri externe
Lumea fără reguli: cum Trump, Putin și China rescriu lupta pentru leadership global - presa internațională

Odată cu sosirea lui Donald Trump la Casa Albă, la începutul anului 2025, Statele Unite, Rusia şi China au început un nou joc, cu lumea pe post de tablă de şah şi cu regulile pe care doresc să le urmeze sau să le impună. 

Recomandări
SUA au bombardat Venezuela. Președintele Maduro și soția lui, capturați și scoși din țară cu avionul de Trump | VIDEO
Stiri externe
SUA au bombardat Venezuela. Președintele Maduro și soția lui, capturați și scoși din țară cu avionul de Trump | VIDEO

Președintele Donald Trump a afirmat că SUA l-au capturat pe liderul Venezuelei, Nicolas Maduro, și pe soția acestuia, confirmând în același timp că a lansat un atac „pe scară largă” împotriva țării. El adaugă că Maduro a fost scos din țară cu avionul.

Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe. Zonele unde se va depune strat de zăpadă
Vremea
Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe. Zonele unde se va depune strat de zăpadă

Meteorologii avertizează că vremea rea continuă cel puţin până luni seară, fiind aşteptate ninsori, polei, dar şi viscol în zonele montane. La munte, stratul nou de zăpadă poate ajunge la 50 de centimetri, iar în Transilvania şi Maramureş la 15.

Câți bani a luat România de la UE față de sumele cu care a contribuit, de la aderare
Stiri actuale
Câți bani a luat România de la UE față de sumele cu care a contribuit, de la aderare

România a câștigat semnificativ din apartenența la Uniunea Europeană, primind de peste trei ori mai mulți bani decât a contribuit la bugetul comunitar, susține europarlamentarul liberal Dan Motreanu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 03 Ianuarie 2026

02:15:07

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28