Cel mai vechi calculator din lume are peste 2.000 de ani și a fost descoperit într-un mormânt. Ce spun oamenii de știință

Un război de țesut descoperit într-un mormânt ce datează de peste 2.000 de ani în China reprezintă, practic, cel mai vechi calculator din lume. Mașinăria era extrem de sofisticată și folosea calcule programabile pentru a țese mătase.

Un război de țesut mătase, descoperit într-un mormânt din China datat cu mai bine de 2.000 de ani, ar putea reprezenta, fără îndoială, cel mai vechi calculator din lume, scrie South China Morning Post (SCMP).

Calculatorul, în esență, este un dispozitiv de intrare-ieșire: primește instrucțiuni, execută programe, efectuează calcule automat și produce rezultate.

Conform acestei definiții fundamentale, anticul ”ti hua ji” din China, sau războiul de țesut – datând de mai bine de două milenii, din dinastia Han de Vest – ar putea fi recunoscut drept cel mai vechi computer din lume, potrivit Asociației Chineze pentru Știință și Tehnologie (CAST).

Descoperită în 2012 dintr-un mormânt datat în jurul anului 150 î.Hr. în Chengdu, sud-vestul Chinei, această mașină sofisticată de țesut mătase folosea calcule programabile.

Primul ”calculator” din lume, mediatizat de cel mai important organism de știință de stat din China

„Programul” său se prezenta sub forma unor carduri cu modele fizice – echivalentul antic al software-ului – care direcționa ridicarea firelor individuale de urzeală conform unui design prestabilit.

Un fir de urzeală în relief reprezenta 1, în timp ce unul coborât reprezenta 0. Este cel mai vechi „hardware de calculator” cunoscut din lume, cu „software”-ul corespunzător – programul războiului de țesut cu figurine, a explicat CAST într-un videoclip postat pe contul său de socializare pe 27 decembrie.

CAST este cel mai mare organism științific oficial din China. Intrarea sa în dezbaterea globală despre cine a inventat primul calculator și susținerea publică a războiului de țesut Chengdu ca hardware proto-calculator semnalează un impuls tot mai mare pentru a rescrie istoria tehnologică dintr-o perspectivă non-occidentală.

