China anunță construirea unui dispozitiv care comprimă spațiul și timpul | VIDEO

Stiri Stiinta
01-01-2026 | 10:05
CHIEF1900
Xeno Spectrum

China a anunțat punerea în funcțiune celei mai puternice centrifuge create vreodată, practic o mașină care va comprima spațiul și timpul. Dispozitivul emite o forță de 1.900 de ori mai puternică decât gravitația Pământului.

 

autor
Cristian Anton

China a anunțat crearea celei mai puternice centrifuge din istorie, un dispozitiv capabil să comprime spațiul și timpul datorită forței sale absolut colosale: 1.900 g.tonă, unde 1 g reprezintă gravitația Pământului, scrie South China Morning Post (SCMP).

CHIEF1900 va ajuta la recrearea evenimentelor catastrofale, cum ar fi prăbușirea barajelor și a cutremurelor, în interiorul unui laborator, spun cercetătorii.

China este pregătită astfel să-și doboare propriul record în cercetarea hipergravitației cu noua centrifugă colosală, care poate centrifuga probe de mai multe tone la intensități de neegalat.

Citește și
Satelitul Hera
Tehnologie românească pe o rachetă lansată de Elon Musk. „Creierul” unui satelit care apără planeta, creat la București

Mașinăria, cunoscută sub numele de CHIEF1900, a fost construită de Shanghai Electric Nuclear Power Group și expediată la Universitatea Zhejiang din estul Chinei pe 22 decembrie pentru instalare.

Odată pusă în funcțiune, aceasta va permite cercetătorilor să comprime spațiul și timpul, recreând evenimente catastrofale precum prăbușirea barajelor și cutremurele în interiorul unui laborator, potrivit universității.

Comparație: o mașină de spălat rufe exercită o forță maximă de 2 g.tonă

Cu o capacitate de 1.900 g·tonă - o unitate care combină accelerația gravitațională (g) și masa probei în tone - CHIEF1900 va deveni cea mai puternică centrifugă construită vreodată pentru cercetare științifică.

Aceasta va depăși CHIEF1300, care a intrat în funcțiune în septembrie, cu o capacitate de 1.300 g·tonă și deține recordul mondial.

Ambele mașini fac parte din Centrul de Experimente Interdisciplinare și Hipergravitație Centrifugă (CHIEF), un laborator național situat la 15 metri sub campusul universitar, menit să minimizeze vibrațiile și să asigure o funcționare stabilă.

CHIEF1300 a detronat deținătorul recordului de lungă durată, operat de Corpul de Geniu al Armatei SUA din Vicksburg, Mississippi, care are o capacitate de aproximativ 1.200 g·tone.

Spre comparație, o mașină de spălat de uz casnic rareori depășește 2 g·tone în timpul unui ciclu de centrifugare.

Cum va fi folosită hipergravitația creată

Aprobat în 2021 cu un buget de 2 miliarde de yuani (285 de milioane de dolari americani), complexul CHIEF face parte din efortul mai amplu al Chinei de a extinde infrastructura de cercetare de ultimă generație și de a promova colaborarea internațională. Facilitatea este deschisă utilizatorilor din universități, institute de cercetare și industrii - atât interne, cât și internaționale.

Toate obiectele de pe Pământ sunt supuse gravitației și forței centrifuge induse la rotire. Prin generarea de forțe de sute sau mii de ori mai puternice decât gravitația Pământului, mașini precum CHIEF pot comprima timpul și distanța, făcând posibilă studierea fenomenelor care altfel ar dura decenii sau s-ar întinde pe kilometri, totul într-un laborator.

De exemplu, pentru a evalua stabilitatea structurală a unui baraj înalt de 300 de metri, oamenii de știință pot construi un model de trei metri și îl pot roti la 100 g.tone. Aceasta reproduce aceleași niveluri de stres pe care le-ar experimenta barajul la scară reală în lumea reală.

Amfore africane vechi de 1.700 de ani, descoperite în morminte antice din Constanța. ”Putem găsi povești fabuloase”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: China, spatiu, timp, gravitatie, centrifuga, comprimare,

Dată publicare: 01-01-2026 10:05

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
Citește și...
Astronauţii blocați timp de 9 luni în spaţiu au finalizat programul de recuperare după revenirea pe Terra. ”A fost nebunie”
Stiri externe
Astronauţii blocați timp de 9 luni în spaţiu au finalizat programul de recuperare după revenirea pe Terra. ”A fost nebunie”

Butch Wilmore și Suni Williams, astronauții blocați anul trecut pe ISS din cauza defecțiunilor capsulei Starliner, au finalizat recuperarea fizică și s-au întors la activitățile din cadrul Boeing și NASA, potrivit Reuters.

Tehnologie românească pe o rachetă lansată de Elon Musk. „Creierul” unui satelit care apără planeta, creat la București
Stiri Stiinta
Tehnologie românească pe o rachetă lansată de Elon Musk. „Creierul” unui satelit care apără planeta, creat la București

În Statele Unite ale Americii a fost lansat în spațiu un satelit cu „creier” românesc. Ingineri de la noi au dezvoltat sistemul de navigație care comandă satelitul în timp real.

Un număr record de 25 de semnale radio misterioase care se repetă în spațiu, detectate de astronomi
Stiri externe
Un număr record de 25 de semnale radio misterioase care se repetă în spațiu, detectate de astronomi

Astronomii au detectat 25 de semnale radio care se repetă în spațiu, în cadrul unui nou studiu, în timp ce încearcă să înțeleagă mai multe despre acest fenomen misterios și despre cauzele care ar putea să le provoace.

”Super-bacteria” care a supravieţuit trei ani pe exteriorul Staţiei Spaţiale Internaţionale
Stiri Stiinta
”Super-bacteria” care a supravieţuit trei ani pe exteriorul Staţiei Spaţiale Internaţionale

Cercetătorii care au plasat o tulpină de bacterie pe exteriorul Staţiei Spaţiale Internaţionale au remarcat cu suprindere că ea a supravieţuit timp de trei ani în spaţiu deschis, scrie BBC, citat de News.ro. 

Un misterios semnal radio din spațiu, recepționat din nou, chiar la data la care era așteptat
iLikeIT
Un misterios semnal radio din spațiu, recepționat din nou, chiar la data la care era așteptat

Astronomii au recepționat o nouă transmisie a unui misterios semnal radio din spațiu, chiar în intervalul de timp în care i s-a prezis periodicitatea: o dată la fiecare 161 de zile.

Recomandări
PNRR, cursă contra cronometru. România trebuie să atragă într-un an suma pe care a reușit să o obțină în ultimii patru
Stiri actuale
PNRR, cursă contra cronometru. România trebuie să atragă într-un an suma pe care a reușit să o obțină în ultimii patru

Cu un an înainte de termenul-limită de implementare, Planul Național de Redresare și Reziliență rămâne una dintre cele mai mari mize economice ale României.

Bulgaria a trecut oficial la euro la aproape 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană: „Este un semn de apartenenţă”
Stiri externe
Bulgaria a trecut oficial la euro la aproape 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană: „Este un semn de apartenenţă”

Bulgaria a trecut la euro de la miezul nopţii, devenind a 21-a ţară care a ales moneda unică europeană, la aproape douăzeci de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, relatează AFP.

Horoscop anul 2026, cu Neti Sandu. Cum va fi noul an pentru fiecare zodie. Previziuni, transformări și sfaturi
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop anul 2026, cu Neti Sandu. Cum va fi noul an pentru fiecare zodie. Previziuni, transformări și sfaturi

Neti Sandu și Andreea Marinescu discută despre anul 2026 din perspectiva astrologică: momentele cheie, schimbările importante și mesajele pe care astrele ni le transmit.

Top citite
1 masa de revelion peste
Shutterstock
Stiri Diverse
Ce se mănâncă de Revelion - superstiții culinare. La ce oră se mănâncă strugurii de Revelion
2 roșu de revelion
Shutterstock
Stiri Diverse
De ce se poartă roșu de Revelion. Tradiții și superstiții în noaptea dintre ani
3 mersul cu capra
INQUAM PHOTOS / CATALIN URDOI
Stiri Diverse
Când se merge cu Capra. Versuri complete și care este semnificația acestui obicei
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 31 Decembrie 2025

03:29:55

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28