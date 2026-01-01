China anunță construirea unui dispozitiv care comprimă spațiul și timpul | VIDEO

China a anunțat punerea în funcțiune celei mai puternice centrifuge create vreodată, practic o mașină care va comprima spațiul și timpul. Dispozitivul emite o forță de 1.900 de ori mai puternică decât gravitația Pământului.

China a anunțat crearea celei mai puternice centrifuge din istorie, un dispozitiv capabil să comprime spațiul și timpul datorită forței sale absolut colosale: 1.900 g.tonă, unde 1 g reprezintă gravitația Pământului, scrie South China Morning Post (SCMP).

CHIEF1900 va ajuta la recrearea evenimentelor catastrofale, cum ar fi prăbușirea barajelor și a cutremurelor, în interiorul unui laborator, spun cercetătorii.

China este pregătită astfel să-și doboare propriul record în cercetarea hipergravitației cu noua centrifugă colosală, care poate centrifuga probe de mai multe tone la intensități de neegalat.

Mașinăria, cunoscută sub numele de CHIEF1900, a fost construită de Shanghai Electric Nuclear Power Group și expediată la Universitatea Zhejiang din estul Chinei pe 22 decembrie pentru instalare.

Odată pusă în funcțiune, aceasta va permite cercetătorilor să comprime spațiul și timpul, recreând evenimente catastrofale precum prăbușirea barajelor și cutremurele în interiorul unui laborator, potrivit universității.

Comparație: o mașină de spălat rufe exercită o forță maximă de 2 g.tonă

Cu o capacitate de 1.900 g·tonă - o unitate care combină accelerația gravitațională (g) și masa probei în tone - CHIEF1900 va deveni cea mai puternică centrifugă construită vreodată pentru cercetare științifică.

Aceasta va depăși CHIEF1300, care a intrat în funcțiune în septembrie, cu o capacitate de 1.300 g·tonă și deține recordul mondial.

Ambele mașini fac parte din Centrul de Experimente Interdisciplinare și Hipergravitație Centrifugă (CHIEF), un laborator național situat la 15 metri sub campusul universitar, menit să minimizeze vibrațiile și să asigure o funcționare stabilă.

CHIEF1300 a detronat deținătorul recordului de lungă durată, operat de Corpul de Geniu al Armatei SUA din Vicksburg, Mississippi, care are o capacitate de aproximativ 1.200 g·tone.

Spre comparație, o mașină de spălat de uz casnic rareori depășește 2 g·tone în timpul unui ciclu de centrifugare.

Cum va fi folosită hipergravitația creată

Aprobat în 2021 cu un buget de 2 miliarde de yuani (285 de milioane de dolari americani), complexul CHIEF face parte din efortul mai amplu al Chinei de a extinde infrastructura de cercetare de ultimă generație și de a promova colaborarea internațională. Facilitatea este deschisă utilizatorilor din universități, institute de cercetare și industrii - atât interne, cât și internaționale.

Toate obiectele de pe Pământ sunt supuse gravitației și forței centrifuge induse la rotire. Prin generarea de forțe de sute sau mii de ori mai puternice decât gravitația Pământului, mașini precum CHIEF pot comprima timpul și distanța, făcând posibilă studierea fenomenelor care altfel ar dura decenii sau s-ar întinde pe kilometri, totul într-un laborator.

De exemplu, pentru a evalua stabilitatea structurală a unui baraj înalt de 300 de metri, oamenii de știință pot construi un model de trei metri și îl pot roti la 100 g.tone. Aceasta reproduce aceleași niveluri de stres pe care le-ar experimenta barajul la scară reală în lumea reală.

