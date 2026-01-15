Un șofer moldovean cu cetățenie română, condamnat în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului”. Câți ani va sta după gratii

Un șofer din Republica Moldova, cu cetățenie română, a fost condamnat în Rusia la 11 ani de închisoare pentru „ajutor oferit inamicului”, în prima sentință cunoscută bazată pe acest delict introdus în 2024, potrivit presei independente ruse.

Potrivit website-ului rus de opoziţie Mediazona, numele şoferului condamnat este Gheorghi Maroglo, în vârstă de 33 de ani.

Un tribunal rus l-a găsit vinovat pentru "ajutor oferit inamicului în activităţi îndreptate în mod clar împotriva securităţii" Rusiei. El a fost de asemenea acuzat pentru tentativă de contrabandă cu substanţe explozive şi arme.

Şoferul moldovean, care deţine şi cetăţenie română, conducea un autocar ce transporta marfă şi pasageri între Republica Moldova, Ucraina şi Rusia, susţine sursa citată. El nu şi-a recunoscut vinovăţia, dar a refuzat să conteste prin apel sentinţa.

Potrivit avocatului său, decizia de a nu face apel ar fi motivată de încercarea de a evita o sentinţă mai aspră, întrucât pedeapsa maximă pentru ajutor oferit inamicului este de 15 ani de închisoare şi de 12 ani de închisoare pentru contrabandă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













