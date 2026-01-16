Horoscop 17 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Cine se poate întâlni cu niște oameni de care s-ar putea să depindă viitorul lor

Horoscop cu Neti Sandu
16-01-2026 | 22:08
neti sandu
PRO TV

Horoscop 17 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu soare și piper. O să ne permitem diverse lucruri: să ieșim la masă în oraș, la plimbare, la un spectacol, dar o să avem grijă să fim și chibzuiți.    

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 8 și o să ne calculăm cu mare atenție bugetul.

Horoscop 17 ianuarie 2026 – CAPRICORN

E posibil să aveți emoții, că urmează să vă întâlniți cu niște oameni de care s-ar putea să depindă viitorul vostru, dar o să fie totul în regulă. Să nu intrați la idei. Își face apariția cineva care vă monitorizează de o vreme și o să aibă curajul să vă scoată la o cafea să vorbiți.

Horoscop 17 ianuarie 2026 – VĂRSĂTOR

O să aveți succes la orice fel de încercări: la un concurs, la un interviu, dacă vreți să vă înscrieți într-un grup sau să aveți activități în timpul liber. Se poate să vă duceți într-un teambuilding sau la vreun workshop ca să aflați cât mai multe despre un domeniu de interes.

Horoscop 17 ianuarie 2026 – PEȘTI

Se poate să fie ocupați cu diverse treburi, prietenii care vor să vă însoțească la plimbare, dar asta nu trebuie să vă descurajeze; încercați să ieșiți cu alții. Se prea poate să auziți o idee de afaceri care să prindă repede contur, că vi se pare atractivă.

neti sandu
Horoscop 16 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Cine poate începe să lucreze la un proiect care să le aducă succesul vieții

Horoscop 17 ianuarie 2026 – BERBEC

Poate vă face o vizită cineva pe care nu l-ați mai văzut de mult timp și o să ieșiți la un spectacol sau să dați ocol târgurilor de sezon. Cineva vă poate da înapoi niște bani și o să vă puteți repezi într-o stațiune de agrement dacă nu sunt alte treburi care vă rețin acasă.

Horoscop 17 ianuarie 2026 – TAUR

Este rost de plecare undeva, poate la vreun eveniment festiv, dar sunteți cu inima îndoită, că poate e cineva important căruia i-ați promis că vă vedeți. O să faceți o alegere și o să intrați la cheltuială, poate pentru că vreți să faceți cinste unor prieteni care v-au ajutat acum ceva timp, la un restaurant.

Horoscop 17 ianuarie 2026 – GEMENI

O să tot primiți invitații la zile de naștere sau cununii și o să fie cu cheltuială, dar o să fiți și selectivi, că nu vă puteți duce peste tot. O să vă bucurați de revederea cuiva drag, chiar dacă nu toate momentele vor fi perfecte, dar va fi un câștig în plan emoțional.

Horoscop 17 ianuarie 2026 – RAC

Se poate să vă ocupați mare parte din zi de casă și totuși să ieșiți la plimbare mai pe seară, că o gură de aer proaspăt v-ar revigora. Poate încheiați o poveste de dragoste care se pierduse pe drum și o să vă asigurați că întrețineți vie flacăra iubirii.

Horoscop 17 ianuarie 2026 – LEU

O să strângeți relațiile cu anturajul, ieșiți mai des la întâlniri și poate vă duceți într-un city break; oricum, o ieșire cu grupul v-ar șterge tot stresul. Se poate să aibă loc o întrunire de familie și să vă consultați în privința unor decizii legate de casă și de evenimente care vor avea loc în curând.

Horoscop 17 ianuarie 2026 – FECIOARĂ

Aveți așteptări poate prea mari de la o persoană care v-ar putea face fericiți, dar nu știe sau nu poate să vă arate mai multă afecțiune. Are nevoie de timp să se deschidă. Poate îi chemați la voi la masă pe cei apropiați, fie că sărbătoriți ceva, fie că vreți să stați la o conversație relaxată.

Horoscop 17 ianuarie 2026 – BALANȚĂ

La voi relația sentimentală prinde culoare și ați face bine s-o întrețineți, ca să ajungeți și la căsătorie, dacă asta vă doriți. Sunt niște investiții legate de casă pe care urmează să le discutați și o să vă puneți de acord.

Horoscop 17 ianuarie 2026 – SCORPION

Poate că nu stați prea bine cu timpul liber, dar pentru copii tot o să faceți un efort să le oferiți ce v-au cerut cu ceva timp în urmă. Se poate să faceți măcar un dus-întors într-o stațiune de agrement, chiar dacă nu puteți rămâne și a doua zi.

Horoscop 17 ianuarie 2026 – SĂGETĂTOR

O să onorați o invitație la o ceremonie și o să fie o atmosferă deosebită, o să vă meargă cât se poate de bine și practic o să fiți sufletul petrecerii. O ieșire în lume va fi o cheltuială, dar o să uitați de stres, scăpați de anxietăți și o să fie frumos.

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 16-01-2026 22:08

