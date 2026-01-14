Marea sfidare. Comerțul Chinei încheie 2025 cu un excedent record de 1,2 trilioane de dolari, în ciuda sancțiunilor lui Trump

Excedentul comercial al Chinei a atins un nivel record de aproape 1,2 trilioane de dolari în 2025, a anunțat guvernul de la Beijing.

Astfel, exporturile către alte țări au compensat încetinirea livrărilor către SUA, în contextul aplicării de către președintele Donald Trump a unor tarife vamale mai mari, notează Associated Press.

Exporturile Chinei au crescut cu 5,5% pe tot parcursul anului 2025, ajungând la 3,77 trilioane de dolari, potrivit datelor vamale, pe măsură ce producătorii auto chinezi și alți producători s-au extins pe piețele din întreaga lume.

Importurile s-au stabilizat la 2,58 trilioane de dolari. Excedentul comercial din 2024 a fost de peste 992 miliarde de dolari.

În decembrie 2025, exporturile Chinei au crescut cu 6,6% față de anul precedent, în termeni de dolari, depășind estimările economiștilor și fiind mai mari decât creșterea de 5,9% din noiembrie față de aceeași perioadă a anului trecut. Importurile din decembrie au crescut cu 5,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, comparativ cu 1,9% în noiembrie.

Excedentul comercial al Chinei a depășit pragul de 1 trilion de dolari pentru prima dată în noiembrie, când excedentul comercial a atins 1,08 trilioane de dolari în primele 11 luni ale anului trecut.

Economiștii se așteaptă ca exporturile să continue să susțină economia Chinei în 2026

Economiștii se așteaptă ca exporturile să continue să susțină economia Chinei în 2026, în ciuda tensiunilor comerciale și geopolitice.

„Ne așteptăm în continuare ca exporturile să fie un motor important de creștere în 2026”, a declarat Jacqueline Rong, economist șef pentru China la BNP Paribas.

Deși exporturile Chinei către SUA au scăzut drastic în cea mai mare parte a anului 2025, de când Trump a revenit la putere și a intensificat războiul comercial cu a doua cea mai mare economie a lumii, această scădere a fost compensată în mare măsură de livrările către alte piețe din America de Sud, Asia de Sud-Est, Africa și Europa.

Pentru întreg anul 2025, exporturile Chinei către SUA au scăzut cu 20%. În schimb, exporturile către Africa au crescut cu 26%. Cele către țările din Asia de Sud-Est au crescut cu 13%; către Uniunea Europeană cu 8% și către America Latină cu 7%.

Cererea globală puternică de cipuri de computer și alte dispozitive, precum și de materialele necesare pentru fabricarea acestora, s-au numărat printre categoriile care au susținut exporturile Chinei, afirmă analiștii.

Exporturile de automobile chinezești au crescut, de asemenea, în 2025.

Exporturile puternice ale Chinei au contribuit la menținerea creșterii economice la un ritm anual apropiat de obiectivul oficial de aproximativ 5%. Dar acest lucru a declanșat îngrijorarea în țările care se tem că un val de importuri ieftine dăunează industriilor locale.

China se confruntă cu un mediu comercial extern „sever și complex” în 2026, a declarat Wang Jun, viceministrul administrației vamale din China, reporterilor din Beijing. Totuși, el a afirmat că „fundamentele comerțului exterior al Chinei rămân solide”.

În decembrie 2025, șeful Fondului Monetar Internațional a solicitat Chinei să remedieze dezechilibrele economice și să accelereze trecerea de la dependența de exporturi prin stimularea cererii interne și a investițiilor.

Recesiunea prelungită a pieței imobiliare din China, după ce autoritățile au luat măsuri împotriva împrumuturilor excesive, provocând incapacitatea de plată a multor dezvoltatori, continuă să afecteze încrederea consumatorilor și cererea internă.

Liderii Chinei au făcut din creșterea cheltuielilor consumatorilor și ale întreprinderilor un obiectiv al politicii economice, dar măsurile luate până în prezent au avut un impact limitat. Acestea au inclus subvenții guvernamentale pentru schimbul de produse în ultimele luni, care au încurajat consumatorii să cumpere produse mai noi și mai eficiente din punct de vedere energetic, cum ar fi electrocasnice și vehicule, și să înlocuiască modelele mai vechi.

„Ne așteptăm ca creșterea cererii interne să rămână modestă”, a declarat Rong de la BNP Paribas. „De fapt, stimulentele politice pentru cererea internă par mai slabe decât anul trecut, în special programul de subvenții fiscale pentru bunuri de consum.”

Gary Ng, economist senior la banca de investiții franceză Natixis, prevede că exporturile Chinei vor crește cu aproximativ 3% în 2026, mai puțin decât creșterea de 5,5% din 2025. Având în vedere creșterea lentă a importurilor, el se așteaptă ca excedentul comercial al Chinei să rămână peste 1 trilion de dolari în acest an.

Sursa: Associated Press

