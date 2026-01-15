Jandarmeria Capitalei: spray iritant-lacrimogen folosit pentru detensionarea incidentelor din Piața Victoriei

15-01-2026 | 22:28
Jandarmeria Capitalei informează că au fost folosite pulverizatoarele de mână cu substanţă iritant-lacrimogenă pentru detensionarea unora dintre manifestanţii din Piaţa Victoriei, care au aruncat cu recipiente din plastic şi bulgări de zăpadă. 

Vlad Dobrea


Potrivit sursei citate, nicio persoană nu a fost rănită.

"În jurul orei 20:45, unii dintre manifestanţii din Piaţa Victoriei au aruncat cu recipiente din plastic şi bulgări de zăpadă în direcţia forţelor de ordine. Totodată, aceştia au aruncat în direcţia jandarmilor şi două panouri metalice (...) Subliniem faptul că, din informaţiile disponibile la acest moment, nicio persoană nu a fost rănită şi, pentru detensionarea situaţiei şi redobândirea caracterului paşnic, au fost folosite, pentru scurt timp, pulverizatoarele de mână cu substanţă iritant-lacrimogenă", se precizează în informarea transmisă de Jandarmeria Capitalei.

Totodată, jandarmii însărcinaţi cu dialogul cu reprezenanţii manifestanţilor au făcut apel la calm şi cooperare între protestatari şi forţele de ordine.

"De asemenea, vom efectua verificări specifice pentru identificarea persoanelor care au încălcat cadrul legal în vigoare şi aplicarea măsurilor legale care se impun", mai menţionează Jandarmeria Capitalei.

Mii de persoane protestează, joi seara, în Piaţa Victoriei, scandând lozinci împotriva Guvernului Bolojan.

În faţa sediului Guvernului a fost anunţat un protest împotriva "politicilor de împovărare fiscală impuse de Guvern".

Acestei acţiuni i s-au alăturat manifestanţi, printre care preşedintele AUR, George Simion, ce au participat la protestul organizat de Partidul Acţiunea Conservatoare la Piaţa Universităţii împotriva Legii Vexler. 

