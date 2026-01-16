Un adolescent a murit după ce sania pe care se afla, tractată de un autoturism, a intrat într-un cap de pod, în Olt

Stiri actuale
16-01-2026 | 22:17
ambulanta
Shutterstock

Un adolescent de 15 ani a murit, vineri seară, după ce sania pe care se afla, alături de un alt tânăr, şi care era tractată de un autoturism, pe un drum judeţean din Olt, a intrat într-un cap de pod.

autor
Stirileprotv

Accidentul s-a produs, vineri seară, pe drumul judeţean 643, în comuna Dobrun, judeţul Olt.

”Din primele verificări, poliţiştii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un tânăr de 21 de ani, din comuna Voineasa, ar fi tractat o sanie pe care se aflau doi tineri, iar la un moment dat, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, sania ar fi intrat în coliziune cu un cap de pod. Din nefericire, în urma evenimentului rutier, un tânăr de 15 ani din comuna Voineasa, judeţul Olt, care se afla pe sanie, a decedat”, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Poliţiştii fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul, în cadrul unui dosar penal întocmit pentru ucidere din culpă.

Citește și
soldati, Franta, armata
Ieșire rară a Ambasadei Franței în România. Precizări importante despre trupele franceze din țara noastră și Mercosur

Sursa: StirilePROTV

Etichete: olt,

Dată publicare: 16-01-2026 22:10

Articol recomandat de sport.ro
Eleonora Incardona a avut probleme la meciul lui Inter
Eleonora Incardona a avut probleme la meciul lui Inter
Citește și...
Ieșire rară a Ambasadei Franței în România. Precizări importante despre trupele franceze din țara noastră și Mercosur
Stiri actuale
Ieșire rară a Ambasadei Franței în România. Precizări importante despre trupele franceze din țara noastră și Mercosur

Prezența militară a Franței în România nu are nicio legătură cu votul acordat de țara noastră acordului Mercosur, pe care Parisul îl respinge. Precizările au fost făcute de Ambasada Franței la București după o declarație a unui europarlamentar PSD.

Accident cu opt victime în judeţul Galaţi, provocat de un șofer băut care a intrat pe contrasens. Ce alcoolemie avea
Stiri actuale
Accident cu opt victime în judeţul Galaţi, provocat de un șofer băut care a intrat pe contrasens. Ce alcoolemie avea

Opt persoane au fost rănite, vineri seara, într-un accident produs pe DN 25, în judeţul Galaţi. după ce un autoturism a intrat pe contrasens şi s-a ciocnit cu o altă maşină.

Un băiat de 10 ani a fost agresat cu un cuțit de un alt copil, din cauza unei jucării. Micuțul a fost transportat la spital
Stiri actuale
Un băiat de 10 ani a fost agresat cu un cuțit de un alt copil, din cauza unei jucării. Micuțul a fost transportat la spital

Un copil de 10 ani din comuna Viziru, judeţul Brăila, a fost agresat cu un cuţit de un alt minor de aceeaşi vârstă, pe fondul unei neînţelegeri legate de o jucărie, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Brăila.

Recomandări
Mai mulți români au plătit cash mașini de peste 100.000 de euro. Ce riscă cei vizați de ANAF, pe lângă sechestru
Stiri Economice
Mai mulți români au plătit cash mașini de peste 100.000 de euro. Ce riscă cei vizați de ANAF, pe lângă sechestru

Sunt multe mașini de lux în România, fără ca proprietarii să poată justifica sursa banilor cu care le-au cumpărat.

Gerul siberian deja năprasnic se va înteți. Localitatea din România unde e cel mai frig din ultimii 14 ani
Stiri actuale
Gerul siberian deja năprasnic se va înteți. Localitatea din România unde e cel mai frig din ultimii 14 ani

Este ger de crapă pietrele în Moldova. În județul Botoșani au fost minus 16 grade Celsius, iar la Iași minus 14. Și în Delta Dunării, la Mahmudia, au fost minus 11 grade, cea mai mică temperatură din ultimii 14 ani.

Explozie a numărului de contribuabili la Sănătate: de la 7 la 12 milioane în mai puțin de un an. Unde se duc noile fonduri
Stiri Sanatate
Explozie a numărului de contribuabili la Sănătate: de la 7 la 12 milioane în mai puțin de un an. Unde se duc noile fonduri

Numărul românilor care plătesc asigurarea de sănătate (CASS) a crescut în ultimele luni ca urmare a modificărilor legislative.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 16 Ianuarie 2026

53:16

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59