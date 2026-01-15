INSP avertizează părinții: Timpul excesiv petrecut în fața ecranelor afectează sănătatea copiilor. Semnele de suprasolicitare

15-01-2026
Institutul Național de Sănătate Publică, prin campania „Fii conștient! Viața trăită online are consecințe offline!”, explică celor mici semnele care arată că au petrecut prea mult timp în fața ecranelor.

Mihaela Ivăncică

Dr. Eugenia Bratu, care este medic primar de sănătate publică şi management, şeful secţiei de promovarea sănătăţii din cadrul INSP, a explicat, joi seară, la Medika Tv, care sunt semnele prin care copiii îşi pot da seama singuri că au stat prea mult în faţa ecranului telefonului sau al altor gadgeturi.

”Atunci când te gândeşti mereu la telefon, atunci când părintele îţi spune să te opreşti şi tu te enervezi, îţi ieşi din pepeni, atunci când simţi durere de cap, atunci când nu te odihneşti bine, dormi prost, atunci când vezi la şcoală că nu te mai poţi concentra, nu mai eşti atent la ce-ţi spun profesorii, nu mai eşti atent la ce-ţi spun colegii, nu mai înţelegi explicaţiile şi când ceilalţi te întreabă cât ai stat pe telefon şi tu parcă nu mai ştii cât ai stat sau îţi dai seama că totuşi e prea mult şi spui mai puţin decât ai stat, adică tu în sinea ta îţi dai seama totuşi că e cam mult şi începi să te ruşinezi, totuşi că îţi dai seama că nu e potrivit şi că ţi-a făcut rău, de fapt, şi îi spui celuilalt că ai stat - sau părintelui - îi spui că ai stat mai puţin decât ai stat în realitate. Ai petrecut timp cu jocuri, cu filmuleţe care, practic, nu ajută la creştere, la dezvoltare, nu aduce ceva bun, ci, efectiv, ne adoarme creierul”, a detaliat ea.

Medicul a atras atenţia asupra faptului că timpul petrecut în exces în faţa ecranelor afectează sănătatea mintală a copiilor, iar ”sănătatea este şi sănătatea mintală, pe lângă sănătate fizică, şi nu putem să avem una fără cealaltă”.

”În ultima vreme se utilizează foarte mult mediile digitale, începând de la vârste foarte mici. Şi mai multe cercetări făcute pe sănătatea copiilor au reuşit să evidenţieze o legătură negativă între utilizarea excesivă a mediilor digitale şi sănătate. În primul rând, de exemplu, au fost făcute studii RMN şi s-a observat că, în momentul în care se utilizează foarte mult de către adolescenţi mediile digitale, este afectat cortexul prefrontal, care este implicat în luarea deciziilor. Prin urmare, scade capacitatea de a lua decizii, creşte reactivitatea, impulsivitatea, devii mai nerăbdător, nu mai ai răbdare să faci lucrurile în mod obişnuit. Este afectat sistemul de recompensă. Nu se mai simt mulţumiţi, nimic nu îi mulţumeşte.(...) Asa se ajunge la oboseală, ne afectează somnul, capacitatea de a ne relaxa, devenim atenţi doar la telefon şi nu mai relaţionăm cu ceilalţi, or noi avem nevoie de relaţionare, sănătatea noastră înseamnă şi relaţionare cu cei din jurul nostru şi stând pe ecrane considerăm că totul e acolo, dar realitatea nu este acolo”, a adăugat Eugenia Bratu.

15-01-2026

