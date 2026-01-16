Accident cu opt victime în judeţul Galaţi, provocat de un șofer băut care a intrat pe contrasens. Ce alcoolemie avea

Opt persoane au fost rănite, vineri seara, într-un accident produs pe DN 25, în judeţul Galaţi. după ce un autoturism a intrat pe contrasens şi s-a ciocnit cu o altă maşină.

Accidentul a avut loc pe DN 25, în afara comunei Drăgăneşti, judeţul Galaţi.

Din primele cercetări a reieşit că un autoturism condus de un bărbat de 26 de ani, din localitatea Lieşti, ar fi pătruns pe sensul opus de mers şi s-a ciocnit cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 29 de ani, din municipiul Tecuci.

În urma impactului, au fost răniţi cei doi şoferi şi şase pasageri din cele două autoturisme, cu vârste cuprinse între 3 şi 26 de ani.

Şoferul de 26 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,24 mg/l alcool pur în aerul expirat. Testările privind consumul de substanţe interzise au avut rezultate negative pentru ambii şoferi.

În acest caz a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a circumstanţelor producerii accidentului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













