Lovitură pentru Kremlin. China a oprit complet achizițiile de energie electrică din Rusia

16-01-2026 | 17:22
xi jinping vladimir putin
China a oprit complet achizițiile de energie electrică din Rusia, deși Moscova și Beijing semnaseră un contract valabil până în 2037. Motivul este că energia din Rusia a devenit mai scumpă decât cea produsă pe plan local de China.

 

Cristian Anton

China a oprit complet achizițiile de energie electrică din Rusia începând cu 1 ianuarie 2026, scrie Kommersant. Suspendarea este rezultatul prețurilor ridicate la energia importată din Rusia, care au depășit pentru prima oară prețurile interne chineze.

Contractul de furnizare a energiei electrice dintre Moscova și Beijing data încă din 2012 și este valabil până în 2037, iar Ministerul Energiei din Rusia anunță că este pregătit pentru reluarea exporturilor la primirea unei noi solicitări din partea Chinei.

Deocamdată, China a oprit complet importurile de energie electrică din Rusia începând cu 1 ianuarie, refuzând chiar să achiziționeze volumele minime contractate (aproximativ 12 MW), potrivit surselor Kommersant familiarizate cu situația.

Acestea spun că este puțin probabil ca exporturile de energie electrică către China să se mai reia în 2026. Principalul motiv, potrivit surselor Kommersant, este că prețul de export pentru livrări a depășit prețurile interne ale energiei electrice din China din ianuarie, ceea ce face ca achizițiile ulterioare să fie neprofitabile pentru Beijing.

Contractul de furnizare cu Corporația de Rețea de Stat din China a fost semnat în 2012 și este valabil până în 2037. Se aștepta ca aproximativ 100 de miliarde de kWh, sau aproximativ 4 miliarde de kWh pe an, să fie furnizate Chinei pe întreaga perioadă.

Prețul contractului de furnizare a energiei electrice din Rusia către China este secret

Formula prețului energiei electrice stabilită prin contract este necunoscută. Probabil este legată de prețul unic (capacitate plus energie electrică) stabilit în Orientul Îndepărtat și ia în considerare, de asemenea, tariful de transport al rețelei de transport către linia de transport transfrontalieră Amur-Heihe și marja Inter RAO. Importatorii chinezi vând apoi energia electrică consumatorilor lor la prețul de vânzare cu amănuntul.

Prețul energiei electrice în China rămâne practic neschimbat și este în prezent în jur de 350 de yuani pe 1 MWh (aproximativ 43,2 euro sau 220 lei pe 1 MWh).

Între timp, din cauza liberalizării continue a pieței în Extremul Orient, prețurile au crescut într-un ritm mai rapid de la începutul anului 2026. Pe baza dinamicii prețurilor pentru prima jumătate a lunii ianuarie, prețul energiei electrice la tarif unic în Districtul Federal Extremul Orient până la sfârșitul lunii ar putea fi de aproximativ 4.300 de ruble (47 euro) pe MWh, ceea ce este cu 42% mai mare decât prețul din ianuarie anul trecut.

Compania rusească de distribuție Inter RAO a declarat pentru Kommersant că respectivul contract de export rămâne totuși în vigoare. „Părțile explorează în prezent oportunități de comercializare a energiei electrice. Nu există planuri de a rezilia contractul de export la inițiativa părții ruse. Partea chineză, cu care suntem în comunicare constantă, nu și-a exprimat, de asemenea, niciun interes în reziliarea contractului”, au declarat reprezentanții companiei.

Aceștia au adăugat că, în sistemul energetic al Orientului Îndepărtat, consumul de energie electrică crește într-un ritm accelerat (cu 4% pe an sau mai mult) și există o lipsă de energie electrică, ceea ce a dus la o reducere a oportunităților de export și la aprovizionarea limitată cu China.

Rețeaua electrică a Chinei, de 100 de ori mai mare decât cea a Rusiei

Din 2012 până în 2020, volumele exporturilor s-au menținut la o medie de 3 miliarde kWh pe an. O creștere bruscă de 30%, până la 3,97 miliarde kWh, a fost observată în 2021, când China a solicitat creșterea exporturilor pentru a acoperi deficitul de energie din regiunile de nord-est. Exporturile au atins un vârf de 4,7 miliarde kWh în 2022.

Cu toate acestea, deși acordul a fost inițial destinat vânzării surplusului de energie electrică, în cele din urmă s-a dezvoltat un deficit de capacitate în sistemul energetic din Orientul Îndepărtat, ceea ce a dus la scăderea exporturilor începând cu august 2023, atingând un minim anul trecut.

Ministerul Energiei a declarat pentru Kommersant că exporturile de energie electrică din Rusia către China ar putea fi reluate după primirea unei solicitări corespunzătoare din partea Chinei și atingerea unor termeni de cooperare reciproc avantajoși.

Serghei Rozhenko de la Kept notează că puterea instalată a rețelei electrice a Chinei este de aproximativ 100 de ori mai mare decât cea a Sistemului Energetic Integrat Estic, astfel încât volumele de furnizare din Rusia au rămas în general destul de mici în comparație cu producția internă a Chinei.

Din punct de vedere al echilibrului, rețeaua electrică chineză poate înlocui aceste volume”, spune analistul. El adaugă că livrările au fost fezabile din punct de vedere economic, deoarece unele regiuni de frontieră au anumite limitări în ceea ce privește disponibilitatea cărbunelui pentru centralele termice locale.

