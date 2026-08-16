Cea mai mare paradă militară din istoria Poloniei: ”Doar cei puternici evită războiul”. ”Trădătorii spun că Europa e dușman”

Stiri externe
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Doar cei puternici vor putea să evite războiul, a declarat premierul polonez Donald Tusk la cea mai mare paradă militară din istoria țării. Liderul polonez arată că trădătorii încearcă să convingă lumea că Europa e dușmanul, nu Rusia. 

autor
Cristian Anton

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat sâmbătă că ţara sa doreşte să evite războiul şi, pentru a face acest lucru, trebuie să fie puternică, independentă şi suverană, însă a avertizat totodată cu privire la adversarii interni care încearcă să găsească inamicul în Europa, mai degrabă decât în Rusia, relatează EFE și Agerpres.

"Vrem să evităm războiul şi numai cei care sunt puternici, bine pregătiţi, independenţi şi suverani îl vor putea evita", a declarat el în timpul celebrării Zilei Forţelor Armate ale Poloniei în oraşul portuar Gdynia de la Marea Baltică, lângă exclava rusă Kaliningrad.

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Prim-ministrul polonez a enumerat cei patru piloni ai securităţii Poloniei: frontiere sigure şi bine protejate, alianţe autentice şi o politică externă inteligentă, investiţii masive în armată şi, în fine, o economie care creşte, potrivit agenţiei de ştiri PAP.

"Astăzi putem spune deja că construim o forţă care, datorită modernităţii şi dimensiunii sale, va determina soarta regiunii. Toată lumea apreciază acest lucru, în special aliaţii noştri", a apreciat Tusk.

Prim-ministrul polonez a subliniat, de asemenea, că economia poloneză creşte în prezent de patru ori mai rapid decât cea a Germaniei şi de cinci ori mai rapid decât cea a Franţei, pe fondul unei situaţii geopolitice dificile şi foarte solicitante.

În acest context, el a cerut menţinerea unui stat puternic şi a unităţii între polonezi, o societate foarte divizată ideologic, fapt reflectat în disensiunile constante dintre preşedinte, ultraconservatorul şi euroscepticul Karol Nawrocki, şi liberalul Tusk.

Tusk a avertizat că ţara central-europeană "va fi cu adevărat în siguranţă doar atunci când nu va exista trădare în Polonia şi nici iresponsabilitate".

”Nu putem permite ca trădarea și prosita să ne slăbească apărarea”

"Partidele politice şi politicienii care vor să-i convingă pe polonezi că principala noastră problemă este Europa, că duşmanul nostru este Ucraina, că Uniunea Europeană este inutilă, iar Germania este cel mai mare duşman uită de Rusia: un vecin periculos care poartă un război chiar în spatele graniţelor noastre şi care, uneori, face ca acest război să ajungă pe teritoriul nostru", a declarat el.

Şeful guvernului de la Varşovia a insistat că "nu putem permite ca trădarea, prostia şi înţelegerile murdare să ne slăbească apărarea şi securitatea".

"Fac apel la toţi politicienii. Ei sunt adesea cei care strigă cel mai tare 'Polonia!', îşi ridică braţele către Dumnezeu şi invocă onoarea, dar, la fel ca în trecut, prea des duc la probleme grave şi, uneori, la înfrângeri", a declarat Tusk.

Demonstrația de sâmbătă a capacităților militare ale țării – pe uscat, pe mare și în aer – a avut loc de Ziua Forțelor Armate ale Poloniei și a reprezentat cea mai mare parad militară din istoria țării, potrivit televiziunii publice poloneze.

Sărbătoarea marchează aniversarea unei victorii poloneze decisive împotriva forțelor bolșevice în Bătălia de la Varșovia din 1920.

Parada de la Varșovia a început la prânz, cu survolul a peste 60 de avioane militare deasupra capitalei poloneze, fiind urmată de o ceremonie în cadrul căreia președintele Karol Nawrocki a acordat avansări în grad unui număr de 21 de ofițeri polonezi.

Mii de militari și sute de vehicule, avioane și nave militare au participat la paradă

Partea principală a paradei a început la scurt timp după aceea – în urma discursurilor susținute de Nawrocki și de ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz – când aproape 2.000 de militari polonezi au defilat de-a lungul râului Vistula din Varșovia, alături de peste 300 de vehicule militare.

În contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, o descurajare eficientă reprezintă mesajul central al paradei din acest an, pe măsură ce Polonia își accelerează programul de modernizare. Țara – care anul trecut a alocat cel mai mare buget pentru apărare din cadrul NATO, raportat la PIB – a investit miliarde în echipamente noi, inclusiv aeronave, nave și elicoptere.

De asemenea, în apropierea orașelor Gdynia și Gdańsk, de pe coasta poloneză a Mării Baltice, are loc o paradă navală la care au participat peste 20 de ambarcațiuni, inclusiv nave ale unor țări aliate, eveniment la care a asistat și premierul Donald Tusk.

Spectacol militar grandios la Paris de Ziua Franței. Macron a condus pentru ultima dată parada în calitate de președinte

Sursa: StirilePROTV Agerpres

Etichete: cea mai mare, parada militara, Polonia,

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