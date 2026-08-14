Potrivit celor mai recente date ale Ministerului polonez al Apărării, efectivele includ aproximativ 156.000 de militari profesioniști și 40.000 de membri ai Forțelor de Apărare Teritorială, restul fiind reprezentat de alte forme de serviciu militar activ, potrivit TVP World.

Guvernul și conducerea armatei și-au stabilit obiectivul de a ajunge la o armată de 500.000 de oameni până în 2039, formată din aproximativ 250.000 de militari operaționali, 50.000 de membri ai Forțelor de Apărare Teritorială și 200.000 de rezerviști.

Polonia intensifică recrutarea și pregătirea militară

Extinderea armatei, ale cărei efective active au crescut cu aproximativ 5.000 de persoane de la începutul anului, are loc în timp ce Polonia intensifică recrutarea și pregătirea militară.

Printre inițiative se numără programe de educație militară, cursuri de pregătire de o zi pentru civili și programul „Vara cu armata”. Voluntarii pot urma, de asemenea, o lună de pregătire militară de bază, urmată de instruire de specialitate pentru cei care doresc să urmeze o carieră militară.

Guvernul extinde și pregătirea populației civile. Programul național „Mereu pregătiți”, lansat la sfârșitul anului 2025 și extins în 2026, oferă cursuri voluntare în domenii precum primul ajutor, supraviețuirea, intervenția în situații de urgență și securitatea cibernetică.

Polonia vrea să aloce 5% din PIB pentru apărare

Consolidarea armatei poloneze s-a accelerat după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în 2022. Varșovia reacționează, de asemenea, la îngrijorările privind actele de sabotaj și alte amenințări hibride atribuite Moscovei.

Polonia a cheltuit aproximativ 4,7% din PIB pentru apărare în 2025, cea mai mare pondere dintre statele membre NATO, și intenționează să majoreze cheltuielile la 5% din PIB în 2026.

Cu peste 220.000 de militari activi, Polonia are a treia cea mai mare armată din NATO, după Statele Unite și Turcia.