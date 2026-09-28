MTV Video Music Awards 2026 a adus pe aceeași scenă nume precum Taylor Swift, Madonna, Paris Hilton, JoJo, Normani și Charli XCX, într-o gală marcată de premii importante, momente emoționante și apariții spectaculoase, scrie Daily Mail.

Taylor Swift a fost una dintre principalele protagoniste ale serii, reușind să devină artista cu cele mai multe trofee din istoria MTV Video Music Awards. Madonna a dominat însă clasamentul câștigătorilor ediției din acest an, cu șapte premii.

Taylor Swift a devenit artista cu cele mai multe premii din istoria VMAs

Taylor Swift, în vârstă de 36 de ani, a intrat în gala din acest an la egalitate cu Beyoncé, ambele având câte 30 de trofee MTV VMA. Artista a plecat însă acasă cu încă trei distincții.

Printre acestea s-a numărat premiul inaugural „Artist Director Honors”, acordat pentru activitatea sa din spatele camerelor și contribuția la narațiunea vizuală. Swift a scris și regizat 18 dintre cele aproximativ 60 de videoclipuri realizate de-a lungul carierei.

Artista a câștigat și trofeul pentru „Videoclipul anului” cu „The Fate of Ophelia”.

Swift a dedicat premiul regretatei Dolly Parton, aducându-i un omagiu legendarei cântărețe country.

„În fiecare dintre melodiile pe care le-a compus, narațiunea ei avea o intensitate foarte mare”, a spus Taylor Swift despre Dolly Parton.

Artista a adăugat că Parton „și-a gestionat faima cu multă grație, dragoste și recunoștință”.

Taylor Swift, apariție spectaculoasă pe covorul roșu

Pe covorul roșu, Taylor Swift a atras toate privirile într-o creație Tamara Ralph Couture. Artista a purtat un top negru cu guler halter și spatele transparent, combinat cu o fustă argintie strălucitoare.

Swift a venit singură la eveniment. Soțul său, starul NFL Travis Kelce, a lipsit, acesta având în aceeași zi un meci al echipei Chiefs împotriva celor de la Dolphins, la Miami.

Seara a fost importantă și pentru promovarea noii sale muzici. Taylor Swift a prezentat videoclipul piesei „Patient Zero”, în care apar actorii Colin Farrell și Dakota Johnson.

Apariția sa la VMAs a venit la doar două zile după lansarea ediției deluxe a celui de-al 12-lea album de studio al artistei, „The Life of a Showgirl: The Encore”.

Madonna, regina premiilor la ediția din acest an

Madonna, în vârstă de 68 de ani, a fost artista care a dominat gala din punct de vedere al numărului de trofee. Vedeta a câștigat șapte premii, inclusiv pentru videoclipul anului, artistul anului, melodia anului, cea mai bună colaborare și cea mai bună interpretare dance.

În cadrul galei, Madonna și-a amintit de celebra sa interpretare a piesei „Like a Virgin” de la prima ediție a premiilor VMA, din 1984.

„Cred că majoritatea dintre voi probabil nici nu vă născuserăți încă”, le-a spus artista spectatorilor.

Madonna a vorbit și despre cel mai recent album al său, „Confessions II”, și despre procesul creativ care a stat în spatele acestuia.

„Pentru mine, asta este cu adevărat definiția a ceea ce înseamnă să fii artist”, a declarat Madonna.

Un alt moment al serii a atras însă atenția publicului, după ce artista a părut pentru câteva clipe dezorientată în timp ce se afla pe scenă pentru a primi premiul pentru Best Dance.

Nirvana, premiu pentru întreaga carieră

Formația Nirvana a primit premiul onorific „Video Vanguard Award”, devenind prima trupă din ultimii peste 20 de ani care primește această distincție.

Grupul, condus de regretatul Kurt Cobain, a cunoscut succesul mondial cu albumele „Nevermind” și „In Utero”.

La rândul său, Lisa, fosta membră a grupului Blackpink, a câștigat premiul pentru cea mai bună melodie pop cu „Dream”, realizată în colaborare cu Kentaro Sakaguchi.

Cântăreața și compozitoarea britanică Sienna Spiro a fost desemnată cel mai bun artist debutant.

Covorul roșu, dominat de ținute spectaculoase

Gala VMAs a fost precedată de un covor roșu spectaculos, unde vedetele au mizat pe ținute îndrăznețe.

Paris Hilton, în vârstă de 45 de ani, a ales o rochie mini argintie semnată The Blonds și a pozat alături de sora sa, Nicky Hilton Rothschild.

JoJo, în vârstă de 35 de ani, a atras atenția într-o ținută Nué formată dintr-un top foarte scurt și o fustă lungă, completată de bijuterii argintii masive.

Chloe Bailey a optat pentru o rochie argintie acoperită cu detalii strălucitoare, în timp ce Teyana Taylor a purtat o rochie neagră din dantelă, cu un decolteu adânc, semnată Zuhair Murad Couture.

Normani a impresionat într-o rochie couture Robert Wun, de culoare metalică închisă, decorată cu o aplicație florală elaborată.

Charli XCX a ales un top negru foarte scurt și o fustă lungă asortată, ambele semnate Saint Laurent.

Raye a strălucit într-o creație Georges Hobeika Couture, Bebe Rexha a mizat pe o rochie mini neagră din dantelă, iar Olandria, cunoscută din „Love Island USA”, a apărut într-o rochie maro din piele, cu detalii tip șiret.

Modelul Haley Kalil s-a numărat, de asemenea, printre primele vedete sosite la eveniment, purtând o rochie argintie semnată Marc Bouwer.

Ceremonia MTV Video Music Awards 2026 a fost prezentată de rapperul Snoop Dogg și a fost difuzată de CBS și MTV.