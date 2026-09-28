„Nu vreți dumneavoastră, în afară de aceste bombe false de presă, să discutăm instituțional? Să-l cheme doamna Țoiu pe domnul ambasador să-l întrebe: domnule, cum vă permiteți să faceți așa ceva? Și să nu vă mai luați după tot felul de prostii, dumneavoastră din presă? Nu vreți să discutăm instituțional? O îndemn pe doamna Țoiu să facă acest lucru!”, spune Grindeanu, potrivit News.ro.

Sorin Grindeanu a negat eventuala sa implicare în răsturnarea guvernului condus de Ilie Bolojan la solicitarea unei puteri străine, mai exact a SUA.

„Nu am ce să comentez în plus față de ceea ce am spus până acum. Nu vine niciun ambasador să spună dacă un guvern pică sau nu. Dar dacă are neclarități USR-ul sau dacă are neclarități altcineva, nu vrea doamna Țoiu, ministru de Externe, să-l cheme pe domnul ambasador la o discuție și să clarifice? Ca să închidem tot acest tam-tam. Nu vreți dumneavoastră, în afară de aceste bombe false de presă, să discutăm instituțional? Să-l cheme doamna Țoiu pe domnul ambasador să-l întrebe: domnule, cum vă permiteți să faceți așa ceva? Și să nu vă mai luați după tot felul de prostii, dumneavoastră din presă? Nu vreți să discutăm instituțional? O îndemn pe doamna Țoiu să facă acest lucru! În afară de a cataloga relația cu Statele Unite ale Americii ca un milkshake, hai să clarifice această situație! Nu vreți să facă lucrul ăsta? Ca să discutăm instituțional. Și sunt convins că domnul ambasador va răspunde la fel de corect și de instituțional întrebărilor doamnei Țoiu”, a afirmat Sorin Grindeanu, luni, într-o conferință de presă.

Grindeanu: „În ceea ce mă privește pe mine, nu s-a discutat așa ceva”

Întrebat dacă ancheta realizată de ziarul american este falsă, Grindeanu a răspuns: „În ceea ce mă privește pe mine, nu s-a discutat așa ceva”.

Informații difuzate sâmbătă de Wall Street Journal, conform cărora ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi sugerat că SUA ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan, au fost corelate, în spațiul public, cu întâlnirea pe care liderul PSD Sorin Grindeanu și fostul ministru social-democrat al energiei au avut-o cu diplomatul american, care a promovat constant Coridorul Vertical de Gaze.