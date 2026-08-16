Polonezii au dejucat asasinarea unui rapper american de către serviciile secrete ruse. De ce voia Kremlinul să-l ucidă

Ulterior, presa poloneză a relatat că ținta complotului de asasinat orchestrat de Moscova și dejucat de autoritățile poloneze, ar fi fost un rapper americano-ucrainean. Vineri, postul polonez RMF24 a relatat că Slevin Dadyan – al cărui nume real este Albert Vasyliev – a fost rapperul vizat de un asasin plătit de serviciile de informații ruse.

Oficiali polonezi au declarat, la începutul acestei săptămâni, că un cetățean americano-ucrainean a fost vizat de o persoană care acționa la ordinele Rusiei.

Serviciile de informații poloneze au dejucat tentativa de asasinat orchestrată de Kremlin împotriva uneui rapper cu dublă cetățenie, americano-ucraineană, scrie TVP World , site-ul televiziunii publice din Polonia.

Sursa foto: Ukrainska Pravda

Rapperul – care deține cetățenie atât americană, cât și ucraineană – se afla în Polonia în momentul în care atacul planificat a fost dejucat de autoritățile poloneze, conform sursei citate.

Informația apare după ce premierul polonez Donald Tusk a declarat joi că serviciile de securitate au reținut un cetățean rus însărcinat cu asasinarea unui cetățean americano-ucrainean considerat „incomod” pentru Moscova. Tusk nu a dezvăluit numele presupusei ținte.

RMF24 a relatat că Slevin Dadyan a fost acuzat de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) de gestionarea unor operațiuni logistice menite să transporte drone la Moscova, pentru a fi utilizate în atacuri asupra unor obiective strategice din Rusia în contextul războiului în curs din Ucraina.

Dronele ar fi fost introduse ilegal în țară din Slovacia, tranzitând Polonia și Belarus, se arată în relatare, care adaugă că Moscova l-a acuzat pe rapperul ucrainean – cunoscut și sub numele de Kyivstoner – de colaborare cu serviciile de informații din Ucraina, acuzații pe care acesta le-ar nega.

Tusk: Prima dată când Rusia încearcă să asasineze un cetățean american pe teritoriul unui stat NATO

Tusk a declarat, la începutul acestei săptămâni, că presupusul complot rus a reprezentat „prima situație de acest gen în care o persoană acționând la ordinele Rusiei a decis să comită un atac asupra unui cetățean american pe teritoriul unui alt stat NATO”.

Suspectul, în vârstă de 29 de ani, a fost arestat pe 7 august, în urma unei operațiuni desfășurate în cooperare cu autoritățile americane, a precizat premierul polonez.

„În ultimul moment, grație unei operațiuni a ABW (Agenția de Securitate Internă a Poloniei) și a poliției, am reușit să prevenim această execuție, acest asasinat”, a adăugat Tusk, avertizând că este probabil ca Kremlinul să continue să încerce „eliminarea persoanelor pe care le consideră indezirabile”.

Polonia, stat membru NATO care se învecinează atât cu Rusia, cât și cu Ucraina, acuză de multă vreme Moscova de comiterea unor acte de sabotaj, spionaj, atacuri cibernetice și alte operațiuni ostile pe teritoriul său, de când Kremlinul a lansat invazia la scară largă a Ucrainei, în 2022.