Membrii NATO "şi-au exprimat deplina solidaritate şi susţinerea faţă de aliaţii afectaţi", se arată în text, potrivit Agerpres.

De asemenea, statele membre "au reiterat faptul că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru încălcările spaţiului aerian, care sunt periculoase şi inacceptabile şi demonstrează toleranţa în creştere a Rusiei la risc".

"NATO continuă să-şi consolideze apărarea integrată antiaeriană şi antirachetă în toată Alianţa, iar aliaţii au subliniat acţiunile pe care le-au întreprins pentru a consolida apărarea pe flancul estic, de la Marea Baltică până la Marea Neagră. NATO este pregătită să descurajeze şi să se apere împotriva oricărei agresiuni", se mai menţionează în comunicat.

Sprijin pentru Ucraina

De asemenea, aliaţii şi-au reafirmat sprijinul deplin pentru Ucraina în apărarea libertăţii, suveranităţii şi integrităţii sale teritoriale, precum şi în obţinerea păcii, ţinând să precizeze totodată că "actele iresponsabile ale Rusiei" nu îi vor descuraja în faţa angajamentului lor durabil faţă de Ucraina, mai ales că acest angajament contribuie la propria lor securitate.

La sfârşitul lunii iulie, o rachetă balistică rusească a căzut la aproximativ 60 de kilometri de Lublin (estul Poloniei), situaţie descrisă de premierul polonez Donald Tusk drept un "incident grav", care a determinat guvernul de la Varşovia să transmită o scrisoare de protest ambasadorului rus în Polonia.

Tot la sfârşitul lunii iulie, România l-a convocat pe ambasadorul rus la Bucureşti şi a expulzat un diplomat rus pentru a protesta faţă de încălcarea spaţiului său aerian de către drone ruseşti, aminteşte agenţia EFE.