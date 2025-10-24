Noi acuzații de spionaj pentru Ungaria: Bosnia-Herțegovina a expulzat 2 spioni. Budapesta, anchetată și de Comisia Europeană

24-10-2025 | 16:43
unguri
Shutterstock

Bosnia-Herțegovina a expulzat doi cetățeni ungari acuzați de spionaj. Este o nouă acuzație de acest fel împotriva Ungariei, care este anchetată de Comisia Europeană pentru că a spionat instituții europene. Și Ucraina a acuzat anterior Ungaria de spionaj.

Cristian Anton

Doi cetăţeni ungari, arestaţi în Bosnia-Herţegovina (BiH) la începutul acestei săptămâni sub suspiciunea de spionaj, au fost expulzaţi după ce anchetele au stabilit că erau implicaţi în activităţi ilegale, a anunţat vineri Serviciul de Afaceri Externe al Ministerului Securităţii într-un comunicat, relatează Hina.

Este al doilea scandal de spionaj din această lună în care este implicată Ungaria, după ce Comisia Europeană a anunțat că anchetează Budapesta pentru că ar fi spionat instituțiile europene.

La rândul său, Ucraina a acuzat deja de mai multe ori Ungaria de spionaj, iar Reuters dezvăluia în luna mai a acestui an că Budapesta lui Viktor Orban a încercat să racoleze informatori la Washington, în Administrația Trump. 

În ultimul caz de spionaj care implică Ungaria, bărbaţii au fost reţinuţi în Banovici, lângă oraşul Tuzla, în urma unei sesizări făcute de un cetăţean. Anchetele au arătat că cei doi se aflau în Bosnia-Herţegovina pentru a monitoriza şi documenta o întâlnire a altor doi cetăţeni străini.

drona subacvatica
Pescarii au descoperit o nouă dronă subacvatică de spionaj chinezească. Ce sunt capabile să facă

Unul dintre maghiarii arestați a fost ofițer de contrainformații militare

"Având în vedere că aceşti cetăţeni străini desfăşurau activităţi ilegale, Serviciul le-a revocat statutul fără viză şi i-a expulzat din BiH. Ei au părăsit ţara pe 23 octombrie pe la punctul de trecere a frontierei Karakaj" cu Serbia, se arată în comunicat.

Nu a fost dezvăluit pe cine monitorizau cetăţenii ungari sau la ordinele cui.

Poliţia din cantonul Tuzla a confirmat reţinerea bărbaţilor, pe care i-a identificat ca fiind G.B. (73 de ani) şi J.G. (63 de ani).

Informaţiile din presă arată că bărbatul în vârstă de 73 de ani a lucrat anterior pentru serviciul de contrainformaţii militar ungar şi în prezent conduce o agenţie de detectivi particulari.

Serviciul de Afaceri Externe a declarat că va continua să ia măsuri pentru a preveni activităţile ilegale conduse de cetăţeni străini şi pentru a menţine securitatea în Bosnia-Herţegovina.

Răspunsul lui Trump după ce Putin a spus că Rusia este imună la sancțiunile SUA

Sursa: StirilePROTV, Agerpres

Etichete: bosnia hertegovina, spionaj, expulzare, unguri,

Dată publicare: 24-10-2025 16:43

Partidul AfD, acuzat de spionaj. Transmite Rusiei secrete despre Germania, obținute prin interpelări parlamentare
Stiri externe
Partidul AfD, acuzat de spionaj. Transmite Rusiei secrete despre Germania, obținute prin interpelări parlamentare

Partidul extremist AfD este acuzat oficial de spionaj, după ce s-a constatat că a făcut zeci de interpelări parlamentare prin care a obținut informații clasificate despre infrastructura critică a Germaniei. Secretele ar fi ajuns apoi în Rusia.

Pescarii au descoperit o nouă dronă subacvatică de spionaj chinezească. Ce sunt capabile să facă
Stiri externe
Pescarii au descoperit o nouă dronă subacvatică de spionaj chinezească. Ce sunt capabile să facă

Garda de Coastă a Filipinelor a anunțat marți că pescari filipinezi au descoperit o nouă dronă subacvatică de origine chineză în timp ce pescuiau în apele din apropierea insulei Palawan, săptămâna trecută.

Alertă în Europa, din cauza dronelor. În Berlin, autoritățile au deschis o anchetă pentru acte de spionaj și sabotaj
Stiri externe
Alertă în Europa, din cauza dronelor. În Berlin, autoritățile au deschis o anchetă pentru acte de spionaj și sabotaj

În Berlin, autoritățile au deschis o anchetă pentru acte de spionaj și sabotaj, după ce drone suspecte au fost zărite și în nordul Germaniei, aproape de granița cu Danemarca.

Războiul dronelor. Aparate zburătoare neidentificate, detectate în mai multe țări europene. Sistemul olandez de neutralizare
Stiri externe
Războiul dronelor. Aparate zburătoare neidentificate, detectate în mai multe țări europene. Sistemul olandez de neutralizare

Drone suspecte au fost zărite și în nordul Germaniei, aproape de granița cu Danemarca. Autoritățile locale au anunțat că a fost deschisă o anchetă pentru acte de spionaj și sabotaj.  

Acuzații foarte grave: Volodimir Zelenski susține că Ungaria, membru NATO, a survolat Ucraina cu drone de spionaj
Stiri externe
Acuzații foarte grave: Volodimir Zelenski susține că Ungaria, membru NATO, a survolat Ucraina cu drone de spionaj

Ucraina suspectează Ungaria că ar fi efectuat zboruri cu drone de recunoaştere în spaţiul său aerian, a afirmat vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmit agenţiile AFP şi EFE.

Gestul simplu făcut de Nicușor Dan la Iași, când a auzit că este huiduit de mulțime. VIDEO
Stiri actuale
Gestul simplu făcut de Nicușor Dan la Iași, când a auzit că este huiduit de mulțime. VIDEO

Zeci de persoane l-au huiduit pe preşedintele Nicuşor Dan în faţa Teatrului Naţional din Iaşi.

Rusia, „obligată” de Trump să vândă o rafinărie din România, cu afaceri de sute de milioane de euro
Stiri externe
Rusia, „obligată” de Trump să vândă o rafinărie din România, cu afaceri de sute de milioane de euro

Președintele SUA, Donald Trump, a impus sancțiuni surpriză împotriva marilor companii petroliere rusești. Măsura nu va opri războiul lui Vladimir Putin, dar va ajuta Uniunea Eu să scoată definitiv petrolul rusesc din blocul comunitar.

Cum arată Tezaurul României de la Moscova, pe care Rusia nu vrea să îl returneze. Documente publicate de BNR. FOTO
Stiri actuale
Cum arată Tezaurul României de la Moscova, pe care Rusia nu vrea să îl returneze. Documente publicate de BNR. FOTO

Banca Naţională a României lansează o nouă secţiune pe site-ul instituţiei despre istoricul Tezaurului evacuat la Moscova în perioada 1916 - 1917 şi eforturile de repatriere a acestuia.

