Noi acuzații de spionaj pentru Ungaria: Bosnia-Herțegovina a expulzat 2 spioni. Budapesta, anchetată și de Comisia Europeană

Bosnia-Herțegovina a expulzat doi cetățeni ungari acuzați de spionaj. Este o nouă acuzație de acest fel împotriva Ungariei, care este anchetată de Comisia Europeană pentru că a spionat instituții europene. Și Ucraina a acuzat anterior Ungaria de spionaj.

Doi cetăţeni ungari, arestaţi în Bosnia-Herţegovina (BiH) la începutul acestei săptămâni sub suspiciunea de spionaj, au fost expulzaţi după ce anchetele au stabilit că erau implicaţi în activităţi ilegale, a anunţat vineri Serviciul de Afaceri Externe al Ministerului Securităţii într-un comunicat, relatează Hina.

Este al doilea scandal de spionaj din această lună în care este implicată Ungaria, după ce Comisia Europeană a anunțat că anchetează Budapesta pentru că ar fi spionat instituțiile europene.

La rândul său, Ucraina a acuzat deja de mai multe ori Ungaria de spionaj, iar Reuters dezvăluia în luna mai a acestui an că Budapesta lui Viktor Orban a încercat să racoleze informatori la Washington, în Administrația Trump.

În ultimul caz de spionaj care implică Ungaria, bărbaţii au fost reţinuţi în Banovici, lângă oraşul Tuzla, în urma unei sesizări făcute de un cetăţean. Anchetele au arătat că cei doi se aflau în Bosnia-Herţegovina pentru a monitoriza şi documenta o întâlnire a altor doi cetăţeni străini.

Unul dintre maghiarii arestați a fost ofițer de contrainformații militare

"Având în vedere că aceşti cetăţeni străini desfăşurau activităţi ilegale, Serviciul le-a revocat statutul fără viză şi i-a expulzat din BiH. Ei au părăsit ţara pe 23 octombrie pe la punctul de trecere a frontierei Karakaj" cu Serbia, se arată în comunicat.

Nu a fost dezvăluit pe cine monitorizau cetăţenii ungari sau la ordinele cui.

Poliţia din cantonul Tuzla a confirmat reţinerea bărbaţilor, pe care i-a identificat ca fiind G.B. (73 de ani) şi J.G. (63 de ani).

Informaţiile din presă arată că bărbatul în vârstă de 73 de ani a lucrat anterior pentru serviciul de contrainformaţii militar ungar şi în prezent conduce o agenţie de detectivi particulari.

Serviciul de Afaceri Externe a declarat că va continua să ia măsuri pentru a preveni activităţile ilegale conduse de cetăţeni străini şi pentru a menţine securitatea în Bosnia-Herţegovina.

