Viktor Orban critică planurile UE: Folosirea activelor ruseşti îngheţate este ”un drum închis”

18-12-2025 | 18:47
Viktor Orban
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că propunerile de a utiliza activele ruseşti îngheţate pentru finanţarea reconstrucţiei Ucrainei nu mai au nicio perspectivă de realizare.

Mihaela Ivăncică

Declaraţiile au fost făcute pentru CNBC, la sosirea liderilor europeni la reuniunea Consiliului European, în contextul în care Comisia Europeană analizează posibilitatea folosirii activelor ruseşti blocate în Europa pentru a acorda un sprijin financiar suplimentar Kievului.

”Este un drum închis. S-a terminat. Nu există un nivel suficient de susţinere în spatele acestei idei”, a spus Orbán.

Ungaria, aliat al Rusiei în UE

Premierul ungar este considerat unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai Rusiei din interiorul UE şi un critic constant al planurilor de a direcţiona sute de miliarde de euro din active ruseşti îngheţate către împrumuturi de despăgubire pentru Ucraina. Rezervele faţă de aceste măsuri nu se limitează însă la Ungaria.

Belgia, a cărei poziţie este esenţială deoarece o mare parte din activele îngheţate se află la casa de compensare Euroclear din Bruxelles, şi-a exprimat îngrijorarea privind riscurile juridice şi financiare. Italia şi Bulgaria au susţinut, de asemenea, poziţia Belgiei.

protest budapesta
Viktor Orban, contestat în stradă. Proteste masive în Budapesta, pe fondul unui scandal care zguduie Ungaria

Kremlinul a avertizat că o astfel de decizie ar reprezenta o justificare pentru război, iar banca centrală a Rusiei a anunţat săptămâna trecută că a dat în judecată Euroclear la un tribunal din Moscova pentru „recuperarea pierderilor cauzate Băncii Rusiei”.

Finanţarea Ucrainei este un subiect central pe agenda reuniunii Consiliului European, care urmează să se încheie vineri. Parlamentul European a avertizat miercuri că, fără sprijin financiar suplimentar din partea UE şi a altor donatori internaţionali, Ucraina ar putea rămâne fără fonduri la începutul anului 2026. Instituţia a reamintit că Ungaria a blocat deja utilizarea marjei bugetare a UE pentru sprijinirea Kievului, iar astfel de decizii necesită unanimitatea celor 27 de state membre.

”Dacă ambele opţiuni propuse de Comisie sunt blocate, o ‘coaliţie a voluntarilor’ ar putea deveni soluţia de ultimă instanţă”, a transmis Parlamentul European.

Întrebat dacă, prin opoziţia sa, acţionează în interesul Europei sau al Rusiei, Orban a spus că ”lucrează doar pentru pace”.

”Cred că ceea ce trebuie să facem este să facem paşi spre pace, nu spre război”, a declarat el, în condiţiile în care forţele ruse şi ucrainene intră în al patrulea an de conflict, iar negocierile de pace continuă.

Poziția diplomației europene

În contrast cu poziţia Ungariei, şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a declarat joi, la Bruxelles, că Uniunea Europeană susţine pacea alături de Ucraina, dar a subliniat lipsa de deschidere din partea Moscovei.

”Nu am văzut nicio dorinţă reală din partea Rusiei de a avansa sau de a discuta serios despre pace”, a spus ea, adăugând că UE trebuie să crească presiunea asupra Rusiei.

Kallas s-a arătat optimistă în privinţa găsirii unei soluţii privind utilizarea activelor îngheţate, afirmând că propunerile actuale răspund preocupărilor Belgiei.

”Problemele ridicate de Belgia au fost abordate, aşa că sper să ducem acest proces la bun sfârşit. Putin mizează pe eşecul nostru şi nu ar trebui să-i oferim această satisfacţie”, a declarat oficialul european.

Un purtător de cuvânt al Kremlinului nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

